Affaire 200 milliards GNF: les choses sérieuses commencent…

CONAKRY- La justice vient d'entrer en action dans l'affaire du "prétendu détournement" de plus de 200 milliards de francs guinéens par un membre du gouvernement.

Alors que ce dossier continue de défrayer la chronique, le parquet du tribunal de première instance de Kaloum, a annoncé ce vendredi 27 novembre 2020, avoir décidé de mener des investigations plus approfondies aux termes desquelles des poursuites pourraient être engagées.

Lesdites poursuites seraient initiées soit, pour détournement de deniers publics, soit pour dénonciation calomnieuse et diffamation, a précisé le procureur près le tribunal de Kaloum.

Ce jeudi 26 novembre, nos confrères de Guineenews ont dans leur parution fait état d'un détournement de plus de 200 milliards GNF. La ministre de l'Enseignement Technique de la formation professionnelle et de l'Emploi, Zénab Nabaya Dramé, mise en cause dans cette affaire a assuré qu'elle ne se "reproche de rien" et qu'elle n'a "rien à cacher".

Dans un communiqué publié jeudi soir, le gouvernement a pris la défense de la ministre et a démenti les allégations de détournement impliquant un membre de ses membres.

"Face à cette dénonciation et à sa mission régalienne de lutter contre impunité dans la gestion des deniers publics, le parquet a décidé de procéder ou faire procéder à des enquêtes et investigations plus approfondies aux termes desquelles des poursuites pourraient éventuellement être engagées conformément aux dispositions pertinentes de l'article 47 du code de procédure pénale. Le parquet rappelle que telles poursuites seraient initiées soit pour détournement de deniers publics, soit pour dénonciation calomnieuse et diffamation", a annoncé Alpha Sény Camara, le procureur de Kaloum.

Dossier à suivre…

