Pose des premiers rails sur la voie ferrée du Projet Boffa-Boké de la SMB

Conakry (Guinée), le 26 novembre 2020 : Suite à l’arrivée en Guinée de l’autorail lourd GC-270, Winning Consortium Railway Guinea (WCRG), en charge de la construction et de la gestion de la voie ferrée dans le cadre du Projet Boffa-Boké de la SMB, a commencé la phase de pose des rails. Avec la pandémie du Covid-19, WCRG et l’unité de construction du 18ème département de China Railway Construction (CRCC) ont réorganisé le plan de construction afin d’assurer l’intégrité des travailleurs, l’entrée des équipements et matériaux sur le territoire guinéen, tout en respectant l’objectif d’un début de fonctionnement de la voie ferrée en juin 2021.

Durant cette phase de construction, WCRG s’est engagé à promouvoir le contenu et l’emploi local. Ainsi, de nombreuses entreprises guinéennes participent actuellement en tant que sous-traitant à la construction de la voie ferrée contribuant à la création d’ emplois locaux. Avec le Projet Boffa-Boké, la SMB contribue au transfert de technologies et à la formation locale.

Traversant les régions de Boké et de Kindia, cette voie ferrée de 135 kilomètres a pour vocation de relier les gisements de Santou II et Houda au terminal fluvial de Dapilon. Cette nouvelle ligne comprendra 23 ponts, deux tunnels et six dépôts. Alors que la Guinée souffre d’un déficit d’infrastructures, cette nouvelle voie ferrée est la première en construction depuis les années 70 dans le pays. Dédiée exclusivement au transport de minerai dans un premier temps, elle permettra à moyen terme d’acheminer également des marchandises.

Dans le cadre du Schéma Directeur des Infrastructures Auxiliaires aux Mines (SDIAM), les entreprises sont incitées à explorer toutes les opportunités de mutualisation sur les infrastructures publiques ou privées déjà opérationnelles et sur les nouvelles en construction. La SMB a donc collaboré avec la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) sur la percée de deux tunnels, une première entre deux opérateurs miniers en Guinée.

L’investissement total de la SMB dans le cadre du Projet Boffa-Boké est de 3 milliards de dollars US. Il comprend la construction d’une ligne de chemin de fer et l’exploitation des gisements de Santou II et Houda, mais également la construction et l’exploitation d’une raffinerie d’alumine dans la zone économique spéciale de Boké ainsi qu’un corridor agricole de croissance le long de la voie ferrée.

Pour Frédéric Bouzigues, Directeur Général de la SMB : « Je suis très fier de voir que malgré les difficultés logistiques et le risque sanitaire engendrés par la pandémie durant cette année 2020 les équipes de la SMB et particulièrement de WCRG ont réussi à tenir le calendrier que nous nous étions fixés en 2018. Avec la mise en œuvre du Projet Boffa Boké en 2021, la SMB va renforcer sa place de leader africain dans la production et l’exportation de bauxite ».

À propos de la Société Minière de Boké

Fondée en 2014, la SMB est le premier producteur et exportateur de bauxite en Guinée et du continent africain, avec 43 millions de tonnes de bauxite exportées en 2019. Elle regroupe trois partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société guinéenne de transport et de logistique ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium.

Attaché à l’engagement des entreprises pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD), la conception du projet industriel de la SMB prend en compte le contexte environnemental et social tout au long de la chaîne des opérations.

