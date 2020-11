Médias : la Guinée tient enfin ses premières chaînes d’informations en continu

La Direction Générale du Groupe Fréquence Médias (GFM) a, l’agréable plaisir de porter à la connaissance de la presse nationale et de l’ensemble du peuple de Guinée, la création des stations de radiodiffusion commerciale FIM FM et de télévision commerciale FIM 24.

En effet, le 16 Novembre 2020, le Ministre de l’Information et de la Communication a signé les arrêtés accordant des agréments aux deux médias audiovisuels privés, membres dudit Groupe.

Portées par une équipe d’hommes et de femmes, qui résultent du substrat de la presse guinéenne, FIM FM et FIM24, se veulent des chaînes d’informations en continu, premières du genre en Guinée, qui contribueront, sans doute, à accélérer la dynamique de mutation en cours dans le paysage audiovisuel privé guinéen.

FIM FM, FIM24, le site d’informations générales www.fimguinee.com, et leurs plateformes de réseaux sociaux, formeront ainsi l’un des plus importants groupes de médias privés de la République de Guinée et de la sous-région.

Le Groupe Fréquence Médias (GFM) entend ainsi jouer une partition de qualité dans sa noble mission d’information, de sensibilisation, d’éducation et de divertissement, tant en Guinée, en Afrique que dans le monde.

Très prochainement, d’autres informations sur nos échéances vous seront communiquées.

La Direction Générale du Groupe Fréquence Médias, reste sensible à l’intérêt précoce que suscite son Projet dans l’opinion, et espère que, grâce aux efforts de chacun et de tous, nos différents organes pourront combler les attentes ainsi nourries et exprimées.

Merci à tous et à toutes pour votre soutien.

ABOUBACAR DIALLO

DIRECTEUR GÉNÉRAL