Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040.

GAC recrute : UN(E) ADMINISTRATEUR (TRICE) CONTRATS

Site d’affectation : Kamsar

Date de publication : 25 Novembre 2020

Objectif :

S’assurer que tous les contrats sont établis, contrôlés et élaborés en conformité avec les politiques et procédures de GAC/EGA.

Tâches principales :

Respecter les politiques et les procédures pour toute demande de services effectuée par un utilisateur final.

Trouver des soumissionnaires qualifiés pour les services demandés et faire des recommandations en vue de leur approbation.

S’assurer que les termes de référence de l’utilisateur final sont clairement définis, avec des critères proprement mesurables et préparer tous les documents d’appel d’offres conformément aux politiques définies.

Assurer les clarifications des soumissions et des communications (écrites et verbales) entre les soumissionnaires/co-contractants et les utilisateurs techniques pendant le processus d’appel d’offres.

S’assurer que les procédures strictes sont suivies au cours du processus d’ouverture des appels d’offres.

Faire l’évaluation commerciale, l’analyse des risques et les recommandations d’affaires avec les soumissionnaires retenus.

Analyser pour les contrats d’approvisionnement les fluctuations des prix sur la base des informations issues du marché national/international.

Évaluer chaque fournisseur sur la qualité, la fiabilité et le prix des services.

S’assurer que les KPI et les objectifs qui ont été établis sont respectés par les deux parties.

S’assurer que les rapports sont préparés et le suivi des documents financiers et des prévisions est fait à temps et selon les besoins.

Négocier les coûts finaux, rédiger et finaliser les documents contractuels.

Examiner et valider la mise en œuvre des projets échelonnés, des améliorations et des amendements aux termes de référence.

Préparer et présenter les rapports mensuels d’Indicateurs de Performance.

S’assurer que les amendements aux termes de référence ont été correctement définis en termes de coût et de portée.

Assurer la liaison avec le département juridique et aider à remplir toutes les exigences de documentation au cas où nous sommes tenus d’aller au tribunal.

S’assurer que tous les documents de clôture de contrat sont remplis et archivés comme requis, y compris les plans des entrepreneurs, les dérogations, etc.

S’assurer que tous les documents contractuels dûment autorisés sont remplis et élaborer le contrat pour sa mise en application au sein de l’entreprise.

S’assurer de la conformité des différents contrats établis avec les contractants et autres fournisseurs afin de garantir la sécurité des employés, la conformité aux lois du pays, les politiques de GAC et une attitude responsable sur le plan environnemental.

S’assurer que tous les aspects juridiques et de gestion des risques du contrat ont été abordés, et assurer la liaison avec les départements pour assurer la conformité.

Effectuer d’autres tâches et affectations connexes selon les directives.

Qualifications/Compétences

Être titulaire d’une licence en Droit/Gestion de contrat ou une maîtrise en administration des affaires.

Avoir au moins 5 à 10 ans d’expérience dans la gestion/administration des contrats ou à un rôle similaire.

Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles et capacités d’analyse.

Solides compétences en communication orale et écrite. Avoir une attitude et une approche professionnelles en tout temps.

Bonnes capacités de négociation avec une compréhension des procédures de facilitation de réunion de groupe.

Parler couramment le français. (L’anglais sera un atout).

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources Humaines GAC, portant la mention de : UN(E) ADMINISTRATEUR (TRICE) CONTRATS, par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (05/12/2020 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.