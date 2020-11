Digitalisation des entreprises : Orange Guinée et APIP-Guinée signent un partenariat…

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée, à travers sa filiale Orange Finances Mobile Guinée (Orange Money) a signé ce jeudi 26 novembre 2020, un contrat de sponsoring du projet ‘’APIP Mobile’’ avec l’Agence guinéenne de Promotion des Investissements Privés (APIP Guinée). La cérémonie de signature a eu lieu dans les locaux de l'APIP Guinée. Ce partenariat favorisera la mise à disposition des solutions d’encaissement et de décaissement via Orange Money ainsi que l’accompagnement des porteurs de projets dans leur transformation digitale.

"APIP Mobile" vise à aider les porteurs de projets, les commerçants, les femmes/hommes de métier et les jeunes dans le secteur informel à accélérer la création de leurs entreprises. Ce dispositif permet de renforcer la proximité et constitue une véritable innovation dans le domaine.

Dans son discours, le Directeur Général d'Orange Finances Mobiles Guinée a expliqué que c’est dans le cadre de la simplification du parcours des créations des entreprises qu’Orange Guinée a décidé d’accompagner l'APIP dans ce projet.

« Orange Money a depuis quelques années lancé un plan d’adressage des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises (…) C'est un plan d’accompagnement de la formalisation du secteur informel. L’APIP qui a lancé récemment le concept "APIP Mobile" a signé avec nous un partenariat dans le cadre de la simplification du parcours des créations entreprises. C’est dans ce cadre que nous accompagnons l’APIP et que nous avons signé ce partenariat aujourd’hui pour concrétiser un ensemble de discussions qu’on avait eu depuis un bon moment qui entre dans le cadre de notre stratégie d’accompagnement, de formalisation, de la digitalisation de l’écosystème des entreprises en Guinée. Et aussi accompagner l’Etat dans sa politique de digitalisation et de transformation digitale », a expliqué Sekou Amadou Bah.

Depuis son lancement en Guinée, Orange Finances Mobiles Guinée (Orange Money), filiale d’Orange Guinée est un acteur majeur de l’inclusion financière dans le pays. Il accompagne les grandes entreprises, les PME et le secteur informel à travers des solutions adaptées à leurs réalités. M. Bah se réjouit d’avoir signé ce partenariat avec l'APIP.

« Nous sommes très réconfortés d’avoir un partenariat durable avec cette agence de l’Etat parce que pour nous, accompagner l’Etat dans la transformation digitale est une de nos priorités », a ajouté le Directeur Général d’Orange Money, Orange Finances Mobile Guinée.

A travers son projet ‘’APIP Mobile’’, l’Agence de promotions des Investissements Privés s’engage à aider les porteurs des projets, les commerçants, les Femmes et Hommes de métier et les jeunes dans le secteur informel à accélérer la création de leur entreprise. Le Directeur Général de l’Agence guinéenne de Promotion des Investissements Privés (APIP) a expliqué le but de ce présent contrat.

« Depuis quelques temps on avait pour ambition de digitaliser les payements à l’APIP parce que nous créons plus de 10 mille entreprises dans l’année et il y a des frais de création d’entreprises qu’il faut payer. Nos clients payent avec le cash. Donc il était normal que nous digitalisions notre système de payement. C’est la raison pour laquelle nous sommes allés vers Orange pour essayer de conclure ce partenariat. Non pas seulement pour que le client puisse payer avec Orange Money comme on le fait avec d’autres partenaires, mais créer un partenariat beaucoup abouti dans le cadre de l’accompagnement de nos usagers qui utilisent le concept le véhicule APIP Mobile qui fait le tour Conakry en ce moment pour la formalisation des entreprises », a expliqué Namory Camara.

Comment le service de payement fonctionne ?

« Le payement fonctionne comme tout autre payement. Il suffit d’avoir un compte Orange Money, vous venez créer votre entreprise, si c’est une entreprise individuelle on vous demande 200 et quelques mille. Si c’est une entreprise personne morale vous devez payer autour de 500 mille. Donc au lieu de payer avec le cash vous payer avec votre Orange Money. Aussi, Orange va être le véhicule d’APIP Mobile. Avec Orange, nous allons faire également de temps en temps des activités conjointes de formalisation. Parce qu’il faut aller vers les usagers. Donc Orange va être là avec APIP Mobile pour nous aider à accompagner, à mieux formaliser les entreprises et les personnes qui viennent à l’agence. En plus, ça permet non seulement de sécuriser nos clients mais aussi nos recettes. Mieux, ça combat la corruption», a précisé le Directeur Général de l’Agence guinéenne de Promotion d’Investissements Privés (APIP).

