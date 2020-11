Accès à l’eau potable : La fondation KPC "étanche la soif" des habitants de Kagbelen Plateau…

DUBREKA- La Fondation KPC pour l'humanitaire vient de mettre fin à un calvaire de plusieurs années pour les populations de Kagbelen Plateau. L'accès à l'eau potable. Elle vient d'offrir 3 forages flambant neufs et réhabiliter le cimetière du quartier Kagbelen plateau, située dans la préfecture de Dubréka. La cérémonie de remise de ce don s’est déroulée, ce jeudi 26 novembre 2020.

Cette action humanitaire financée à hauteur de 379 millions Gnf vise à répondre aux besoins des communautés défavorisées. Dans son discours, l’administratrice de la Fondation KPC a rappelé que depuis plusieurs années, sa structure accompagne les populations locales dans leurs initiatives de développement communautaire.

« Depuis sa création, la fondation KPC pour l’humanitaire accompagne le gouvernement dans sa politique d’amélioration des conditions de vie des petites communautés et des communautés défavorisées. Le besoin en eau potable a été identifié dans cette localité et notre fondation s’est engagée en réhabilitant le cimetière de Kagbelen et en mettant à la disposition des populations trois forages entièrement équipés d’un coût total de 379 millions de francs guinéens. L’accès à l’eau potable est un besoin primaire et un droit humain fondamental. Nous espérons que les populations feront bon usage de ces forages que la fondation mette à leur disposition », a exhorté Mariama Kourouma.

Prenant la parole, le maire de la commune urbaine de Dubréka, Elhadj Alsèny Bangoura a exprimé sa satisfaction pour cette assistance humanitaire. « En tant que maire, c’est pour moi un sentiment de joie et de fierté de voir nos populations bénéficier des infrastructures de ce genre. Parce que c’est moi qui devrais leur donner de l’eau, clôturer le cimetière, faire des hôpitaux et construire des routes. Donc, si une personne de bonne volonté fait ce travail à ma place pour ma population, cela me va droit au cœur et me réconforte », a déclaré le maire qui invite, par la même occasion, les autres sociétés à emboîter le pas.

De son côté, le Chef de quartier de Kagbelen Plateau, Hassimiou Camara a rappelé les difficultés qu’ont les habitants de son quartier à s’approvisionner en eau. « C’est le cinquième forage que KPC nous offre. Dans ce cimetière, avant, les chiens venaient déterrer les cadavres. La population de Kagbelen constate avec joie le changement dans ce quartier. Nous remercions KPC qui continue de nous aider », a indiqué Hassimiou Camara invitant la population à en faire bon usage.

Au nom des bénéficiaires, Mabinty Sampil a exprimé son enthousiasme. « Je suis très contente et merci à la fondation KPC pour ce don. Maintenant, nous avons des forages d’eau à côté de notre mosquée. Avant, c’était difficile d’avoir de l’eau. Aujourd’hui, c’est un ouf de soulagement », a remercié Mabinty Sampil.

Cette remise a été marquée par la visite des forages d’eau aux secteurs Bas-fond et Mouloukouyah par la délégation de cette fondation et les responsables de la mairie de Dubréka.

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224)655 31 11 14