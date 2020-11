Lutte contre le Covid-19 : Le prince héritier d’Abou Dhabi offre un hôpital de campagne à la Guinée

CONAKRY-Les Émirats arabes unis, jouent leur partition dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Guinée. Ce pays situé le long du golfe Arabo Persique vient de financer la construction d’un hôpital de campagne flambant neuf, qui contribuera efficacement à améliorer la lutte contre l’épidémie de covid-19 en Guinée.

Son inauguration a eu lieu ce mercredi 25 novembre 2020 à Conakry, en présence du ministre de la Santé, des responsables de l’ANSS (agence nationale de sécurité sanitaire) et d’une importante délégation des Émirats arabes unis venue à Conakry pour la circonstance. La cérémonie a eu lieu, à l’école nationale de Gendarmerie de Sonfonia.

Dénommée « Sheikh Mohamed bin Zayed », cette importante infrastructure hospitalière a été construite sous les directives et le haut patronage de Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi, qui a financé sa réalisation.

L’hôpital de campagne « Sheikh Mohamed ben Zayed » a été construit et équipé en un temps record de 30 jours sur la base militaire de Sonfonia par Tamouh Healthcare, Weatherhaven, avec le soutien de la Compagnie minière Guinea Alumina Corporation SA (GAC), filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établi aux Émirats arabes unis.

L’établissement est entièrement équipé de 208 lits, dont 48 en soins intensifs, d’une pharmacie et d’un laboratoire médical. Il a été remis à l’État guinéen et, à compter de maintenant, sera géré et exploité par le ministère de la Santé. Dans son discours, Khaled AI Rashedi, chef de la délégation des Émirats arabes unis a déclaré que cette initiative témoigne l’engagement des Émirats en vers la République de Guinée.

« C’est un grand honneur pour moi de venir inaugurer cet hôpital de Campagne de Son Altesse Sheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi, le commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis. Cet hôpital de campagne est offert par l’État des Émirats arabes unis. Alors, nous sommes là pour son inauguration sous les directives de Son Altesse. À cette occasion solennelle, j’adresse mes remerciements aux dirigeants guinéens et à toute personne qui ont participé à la présente initiative.

Nous sommes actuellement en période de coronavirus, on doit respecter les mesures barrières. Cet hôpital aura un rôle prépondérant dans la lutte contre la pandémie au covid-19. Nous saluons la coopération Émirats-Guinée. Cette initiative qui s’ajoute à plusieurs autres, témoigne de l’engagement des dirigeants des Émirats arabes unis envers la Guinée. Et nous sommes reconnaissants aux dirigeants des deux pays pour leur soutien et leur attention continus » a-t-il martelé.

Prenant la parole, le chargé d’affaires de l’ambassade des Émirats arabes unis en Guinée, Khaled Al Hosani, a d’abord transmis les salutations du gouvernement et des dirigeants de son pays au gouvernement ainsi qu’au peuple de Guinée. Il a ensuite rappelé les nombreux efforts que Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis a consenti dans la lutte contre le coronavirus dans son pays, ainsi que les directives qu’il a émises, pour fournir l’assistance requise aux pays frères et amis. Environ 180 avions transportant plus de 1,6 million de tonnes de matériel médical, dispositifs et de protection ont été lancés dans divers pays, a-t-il dit. Cette aide des Émirats arabes a atteint 120 pays, dont la Guinée, pour ne citer que ceux-ci.

« Les relations d’amitié entre nos deux pays progressent régulièrement dans le sens d’une coopération et d’un partenariat constructif. Aujourd’hui nous assistons à une étape supplémentaire dans ce processus, à savoir l’hôpital de campagne Sheikh Mohamed ben Zayed qui a été créé en un temps record pour fournir des soins aux patients covid-19, d’une capacité de 208 lits dont 48 destinés aux soins intensifs. À cette occasion solennelle, je ne peux qu’adresser mes remerciements et ma gratitude à son excellence monsieur le président de la République de Guinée, pour ses nobles directives afin que le nom de Sheikh Bun Mohamed ben Zayed Al Nahyan soit donné à cet hôpital. Nous l’espérons, qu’il sera une réelle contribution à l’atténuation de l’impact de la pandémie covid-19 sur nos frères en Guinée, avec les grands efforts consentis par le ministère de la Santé et les autorités compétentes en République de Guinée.

Je voudrais profiter également de cette occasion pour adresser mes remerciements à la société GAC (Guinea Alumina Corporation) qui représente un exemple dans le secteur privé, dévoué en matière de responsabilité sociétale, en plus de son rôle important dans l’investissement, l’accumulation de l’économie entre les deux pays frères et amis » a déclaré le chargé d’affaires de l’ambassade des Émirats arabes unis en Guinée, Khaled Al Hosani.

De son côté, le ministre de la Santé, le médecin Colonel Rémy Lamah, a, au nom du président de la République Alpha Condé et du chef du gouvernement Dr Ibrahima Kassory Fofana, rendu un hommage au donateur, les Émirats arabes unis et particulièrement à Son Altesse Sheikh Mohamed ben Zayed.

« Dans ce monde de coronavirus, on ne doit rien négliger. L’acquisition de cette nouvelle infrastructure est en ligne parfaite avec la volonté du gouvernement dans son plan de riposte à la Covid-19. Nos capacités s’en trouvent renforcer dans l’optique efficace de la maitrise de la pandémie et accélérer une réussite économique et sociale en Guinée.

Cet hôpital de campagne que vous voyez ce matin a été construit en un temps record, du 7 octobre 2020 au mois de novembre. Il est équipé de toutes les unités de prise en charge. C’est pourquoi je ne peux finir mon discours, sans remercier son Altesse Sheikh Mohamed ben Zayed ainsi que l’ensemble des peuples Émirats Arabes unis, pour ce concours à la Guinée, contre la pandémie au Covid-19 » s’est réjoui le ministre, médecin Colonel Rémy Lamah.

Cette cérémonie inaugurale s’est terminée par une visite guidée qui a été assurée par le Directeur général de la pharmacie centrale de Guinée Dr Moussa Konaté, qui a apprécié la qualité de l’infrastructure.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28