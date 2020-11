Aly Kaba : "La manifestation appelée par Cellou Dalein a échoué…"

CONAKRY-La manifestation appelée ce mercredi 25 novembre 2020, par l'opposition menée Cellou Dalein Diallo, pour "revendiquer la vérité des urnes, la justice pour ceux qui ont perdu la vie et la libération des prisonniers politiques”, a été un "échec", selon le camp présidentiel.

« Je suis plus que convaincu que la manifestation d’aujourd’hui a échoué. Dès lors, quelque chose qu’on envisage pour tout le pays, lorsqu’on n’arrive pas à le faire pratiquement dans 3 communes, ça c’est un échec », a déclaré Aly Kaba, interrogé ce soir par Africaguinee.

Pour le président du groupe parlementaire RPG arc-en-ciel, Cellou Dalein Diallo et ses alliés devraient prendre conscience que la solution n’est pas la rue.

« Ceux qui ont appelé à manifester ne pourront nullement pas se réjouir de ce qui s’est passé aujourd’hui, parce que l’objectif visé c’est de bloquer et paralyser l’essentiel des activités économiques à Conakry. Ce qui n’a pas été le cas. Le grand marché de Madina était ouvert contrairement à d’autres périodes pendant lesquelles quand on annonçait des manifestations, c’était la psychose totale dans la cité. Chacun redoutait la catastrophe, mais le guinéen est fatigué. Ça c’est un message fort que le peuple de Guinée envoie à ces leaders qui pensent toujours continuer à créer le désordre dans le pays. La solution ne sera pas dans la rue et ne saurait l'être », a averti l'honorable Aly Kaba.

Il soutient que les manifestations de rue aboutissent toujours à des violences, des destructions d'édifices privés et publics. Le député interpelle les acteurs politiques à accepter de revenir au dialogue.

« Le dialogue semble être la vertu la mieux indiquée que de continuer à manifester. Surtout que le gouvernement dans son combat contre la pandémie a demandé à toutes les entités et à tous les guinéens de quelque bord que ce soit, de sursoir à toutes les manifestations », a souligné Aly Kaba.

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14