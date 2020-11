Mali Yemberin: Une jeune fille de 15 ans violée par 6 garçons…

MALI-Une jeune fille âgée de 15 ans a été victime d’un viol collectif dans la sous-préfecture de Yemberin relevant de la préfecture de Mali, en moyenne Guinée. L’acte s’est passé, le mardi 17 novembre dernier aux environs de 16 heures.

Les présumés auteurs du viol, au nombre 6 garçons, ont envoyé la fille dans une maison isolée pour abuser d’elle. Après l’acte, ils l’y ont abandonnée sur place, inconsciente. Joint au téléphone par Africaguinee, le père de la victime explique :

« Ça s’est passé mardi dernier entre 15 heures et 16 heures. Aux environs de 16 h 20, ma femme m’a appelé au téléphone en pleurant pour me dire de venir vite à la maison. A mon arrivée, j’ai trouvé ma fille en train de pleurer. Ils m’ont dit que c’est des jeunes qui ont abusé d’elle. J’ai informé le maire de la localité qui m’a dit de l’envoyer à l’hôpital. A notre arrivée là-bas, ceux-ci nous ont référé à l’hôpital préfectoral de Mali ou nous nous sommes rendus dans la soirée », témoigne Mouhamadou Alimou Diallo.

Dès le lendemain du viol, 3 des présumés auteurs du viol ont été arrêtés par les services de sécurité dans la sous-préfecture de Donghel Sigon et déférés devant le juge.

« Le propriétaire de la maison dans laquelle ils ont fait leur salle besogne du nom de Mamadou Oury est un voisin. Il a été envoyé à la gendarmerie puis devant la justice. Le vendredi matin, ils ont été entendus par le juge qui a dit que le conducteur du taxi dans lequel ils ont été arrêtés ne faisait pas partie. Ce que ma fille a confirmé. Ils sont aux nombres de six violeurs dont 3 qui ont été arrêtés et inculpés. Les 3 autres sont en cavale. Ma fille n’a que 15 ans, je réclame que justice soit rendue pour qu'un tel acte ne se reproduise plus », a indiqué le père de la victime.

Les parents des jeunes en cavales avaient été mis en détention pendant quelques jours avant d’être libérés par la gendarmerie. Depuis cet acte de viol, la tension est vive entre les proches des accusés et ceux de la victime, nous apprend-on.

Thierno Oumar Tounkara

Correspondant régional d'Africaguinee.com

À Labé