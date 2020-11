Vers un Kaporo bis ? "Nous allons casser toutes les maisons…", dixit Alpha Condé

CONAKRY-Décidemment les autorités guinéennes n'ont pas fini avec les opérations de déguerpissement. Réélu pour un troisième mandat, le Président de la République a promis de poursuivre la campagne de récupération des réserves foncières de l'Etat.

Alpha Condé s'engage à démolir toutes les maisons qui sont construites sur des domaines de l'Etat. Toutefois, pour soulager les victimes, il annonce qu'elles seront indemnisées.

"Il y a des réserves foncières que la colonisation a créées, que la première république a renforcées et qui sont restées des réserves foncières (de l'Etat). Beaucoup de gens ont construit dessus sans autorisation. Mais c'est la faute à l'administration. Nous allons faire déguerpir ces gens et nous allons les indemniser. Nous ne verrons plus cette pagaille.

Nous allons casser toutes ces maisons et indemniser les occupants parce qu'ils ne sont pas responsables. C'est la faute au ministère de l'urbanisme. Donc, je fais la distinction entre les gens qui n'avaient pas de pouvoir, et ceux qui achètent des terrains parce qu'ils travaillent au ministère de l'urbanisme. Ne soyez donc pas surprise", a averti le Chef de l'Etat.

Cette année pendant la saison pluvieuse une dizaine de personnes ont perdu la vie. Alpha Condé ne veut plus qu'il y ait des morts pendant l'hivernage à cause des constructions anarchiques.

"Désormais pour construire, il faut qu'il y ait la viabilisation, les routes, l'eau, l'électricité. C'est après seulement cela, qu'on permettra les gens de s'installer", a avancé le Chef de l'Etat.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com