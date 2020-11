Dissolution de l'Assemblée Nationale : " C'est une illusion", réagit Aly Kaba

CONAKRY-Faut-il dissoudre ou non l'Assemblée Nationale ? Le sujet continue d'alimenter les débats politiques ces dernières semaines. Eh bien, ce lundi 23 novembre 2020, le président du groupe parlementaire RPG arc-en-ciel a "tranché" sur le sujet. Pour l'honorable Aly KABA, penser à dissoudre la deuxième institution du pays, pour satisfaire les "désidératas" de certains hommes politiques, est une "illusion".

"La question de la dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas une condition, ni un point de revendication. Et si par hasard, tel était le cas, la dissolution de l'Assemblée est régie par des dispositions. Et seul le président de la République en a les prérogatives. Si nous ne sommes pas dans ce schéma, je ne vois pas comment on peut envisager la dissolution du parlement", a-t-il martelé.

Des députés, des organisations de la société civile, des hommes politiques ont émis le souhait que cette institution quasi monocolore soit dissoute pour organiser de nouvelles élections législatives pour permettre aux principaux partis d'opposition d'y prendre part. Pour le chef de la majorité, cette solution risque d'aggraver la situation.

"Il y a d'autres argumentaires qu'on avance sous prétexte que les principaux partis de l'opposition ne siègent pas au sein de l'institution. On n'a pas autant eu de problèmes que la 8ème législature où l'opposition était représentée majoritairement. Il arrivait par moment où les députés de l'opposition boudaient carrément les travaux de session pour des raisons politiques qui n'avaient rien à voir avec les travaux de l'Assemblée. Donc, la question de la dissolution de l'Assemblée est un faux débat puisqu'il n'y a aucune raison. A moins avis, il n'est pas question de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est une illusion", a-t-il tranché.

A suivre…

Abdoul Malik Diallo

Pour Africaguinee.com