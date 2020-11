Conakry : le pire évité de justesse au quartier Sonfonia T8…

CONAKRY-Certains riverains de la Transversale N°8 ont échappé de justesse à la mort ce week-end. Un camion chargé de ciment a foncé droit sur un poteau électrique haute tension ce 21 novembre 2020.

Le mastodonte a arraché le poteau avant de s’immobiliser. Cet accident a plongé dans le noir les quartiers Sonfonia, Sonfonia Casse, Sonfonia Gare, Sonfonia centre, l’Université Général Lansana Conté, Samataran, Tamouyah, durant tout le week-end. Que s'est-il passé ? Un témoin occulaire nous a raconté les circonstances.

“Quand le chauffeur du camion a emprunté la ruelle des piétons, ses apprentis l'ont prévenu en lui disant de ne pas passer par là, mais il s'est entêté. C’est comment ça qu'il est venu percuter le poteau qui est tombé sur la cabine de son véhicule et a cassé les vitres. C’était vers 13 heures le samedi. Heureusement les fils du poteau ne se sont pas coupés et sont restés coincés sur le véhicule. Nous avons eu peur. Un travailleur d'EDG qui était de passage a informé sa direction. Le chauffeur est sorti sain et sauf. Nous sommes restés deux jours sans courant. Les chauffeurs ne comprennent pas, à chaque fois quand on leur dit d’éviter cette ruelle faite pour les piétons, ils nous insultent. On a failli perdre nos vies ici", a déploré ce commerçant.

Un autre jeune homme nous a raconté comment cet accident est survenu.

“Lorsque le chauffeur a foncé sur le poteau électrique, j’étais à l’intérieur de ma boutique. Le poteau est tombé sur la cabine du camion (…). Depuis ce jour on n’avait pas de courant. Toutes les nourritures que nous avions gardé au frai dans les réfrigérateurs se sont gâtées”, a raconté Bachir Diallo qui indique qu’une équipe d'EDG est venu ce dimanche soir pour renover le poteau et rétablir l’électricité.

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tél: (+224) 655 31 11 14