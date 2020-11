Bouréma Condé : "Lorsque vous programmez une marche sur l'autoroute…"

CONAKRY-Pourquoi les autorités interdisent à l'opposition d'organiser des manifestations sur l'autoroute Fidèle Castro ? Alors que les adversaires du président Alpha Condé projettent cette semaine une manifestation sur cet axe, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait une mise au point.

"Dans une République, il y a des Lois et des principes auxquels chacun de nous a obligation de se soumettre. Ce n'est point une faiblesse, ce n'est pas baisser l'échine que de se soumettre à la Loi", rappelle le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation.

Et d'ajouter : "Nous avons dit que les marches et les manifestations en Guinée sont des droits consacrés par la Constitution, mais faut-il y aller conformément à ce que la constitution dit à propos. Si la liberté de cortège est consacrée, il est demandé aux marcheurs d'adresser trois jours francs une demande d'autorisation, à l'autorité élue de la circonscription dans laquelle vous comptez faire votre manifestation. Celle-ci a l'obligation de vous répondre positivement ou négativement", observe Bouréma CONDE qui a titillé l'opposition qui projette une manifestation sur l'autoroute.

"Lorsque vous programmez une marche sur l'autoroute, seul axe pour rejoindre l'aéroport international de la Guinée, c'est que du coup vous interdisez ce jour-là les vols à destination de Conakry, les passagers ne pourront pas s'y rendre, parmi eux des malades graves, des nécessiteux de service etc. Les autorités communales peuvent se prononcer pour dire voilà pourquoi la marche ne peut se tenir. Mais souvent on dit qu'on en a cure, on a souvent entendu ici dire : on n'a pas besoin d'autorisation, nous marchons. L'Etat a le droit de préserver la sécurité des citoyens, donc il intervient pour le maintien d'ordre avec des moyens conventionnels", a averti le ministre l'intérieur.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com