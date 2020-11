Partage de prospérité: l'Anies reprend la distribution de vivres aux ménages démunis

CONAKRY-Fidèle à son slogan «partager les richesses, réduire la pauvreté et aider les plus démunis», l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (Anies) a repris, ce samedi 21 novembre 2020, la deuxième phase de la campagne de distribution des vivres aux ménages les plus démunis.

Le site de l’école primaire Dixinn centre 1 dans la commune éponyme a servi de cadre à la cérémonie de lancement. L'évènement a réuni des responsables de l'ANIES, ses partenaires ainsi que les familles bénéficiaires. A cette occasion, la direction générale adjointe de l’Anies a rappelé que l’objectif de son agence vise à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables.

“L'ANIES continue à partager la prospérité. Depuis le matin, nous avons visité les sites de distribution de Tombo à Kaloum, de Bellevue à l'Ecole primaire Tito et à l'Ecole Dixinn centre 1 dans la commune de Dixinn. Partout où nous sommes passés, il y a de l’engouement. Les gens sont tous pressés de recevoir les vivres (…) ils sont déjà tous listés pour que chacun ait sa part. Nous avons fait des doléances auprès des bénéficiaires de donner la priorité aux vieilles personnes, aux femmes en grossesse et aux nourrices”, a déclaré Hadja Aissata Daffé.

Si hier les gens avaient des doutes, aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Le partage des vivres est effectif, a-t-elle assuré. “Les gens reconnaissent la nécessité du travail que l’ANIES est en train de faire parce qu’au départ on avait voulu politiser la chose. Nous avons fini les élections, mais les gens voient que la distribution se poursuit toujours. C’est le lieu de remercier le chef de l’État, le premier ministre et tout le staff de l’ANIES qui se bat sur le terrain”, s'est réjouie la Directrice générale adjointe.

Pour mener à bien la distribution, l'Anies est en partenariat le Réseau d’appui au développement local (Resadel). Mory Keita explique comme s'effectue le processus de distribution à la base.

“Pour cette phase, il y a 1.149 ménages qui sont prévus pour la commune de Kaloum. Il y a 67. 91 tonnes des vivres qui sont prévus pour ces ménages. La distribution c’est à deux niveaux. Nous procédons d’abord à l’identification à partir de la base de données qui a été remontée par Anies au niveau du PAM. Les ménages sont mis par quartier. Nous procédons d’abord à l’appel des ménages, la programmation de la distribution. Quand ils arrivent sur le site, il y a 3 niveaux de vérification. Le premier consiste à savoir est-ce que la personne du ménage appelé est celle qui s’est présentée. Ensuite on le conduit vers l’Anies qui fait le second contrôle. Et le troisième contrôle est fait là où la distribution est faite”, a expliqué Mory Kéita du Resadel.

Superviseur de l’ANIES dans la commune de Dixinn, Alpha Kabinet Kaba a indiqué qu'au compte de la commune de Dixinn, deux sites de distribution des vivres composés du riz et de l’huile, ont té choisis.

"Le premier site se trouve à l'Ecole Tito où nous avons 1.040 ménages bénéficiaires. Le second site se situe à l’école primaire de Dixinn centre 1 avec 1.153 ménages. L’opération se passe très bien parce qu’au lancement de la 2ème phase le 14 octobre, nous avions pu distribuer les vivres à 268 ménages avant d’arrêter compte tenu de l'élection. C’est cette opération qui continue”, a-t-il détaillé.

Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. C'est le cas d'Ibrahima Sory Camara qui a exprimé sa joie d’avoir bénéficié de cette assistance en vivres pour sa famille. “Cela me fait beaucoup plaisir de recevoir cette action humanitaire de la part de l’ANIES. C’est important pour les citoyens qui sont frappés par les effets de la crise sanitaire et politique dans le pays. C’est une bonne chose que le gouvernement pense aux citoyens. Je demande à l’État guinéen de pérenniser cette action pour soulager les populations guinéennes”, a-t-il lancé.

Ce programme de distribution est destiné à 25 mille bénéficiaires à Conakry pour 1500 tonnes de vivres composées de riz et d’huile. La ration pour chaque ménage est constituée d’un sac de riz de 50 kilogrammes et d’un bidon d’huile de 10 litres. A la première phase, plus de 12 mille ménages avaient été assistés.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06