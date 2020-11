Société AMR : vers le financement d'un groupement maraîcher et la réalisation d’un atelier de couture moderne à Guilléré avec l’ONG CONADEV

Dans le strict respect de ses responsabilités sociales et Environnementales (RSE) au bénéfice des communautés de ses zones d’opération, la Société française Alliance Minière Responsable (AMR), créée par Romain Girbal et Thibault Launay, finance un groupement maraîcher et la construction d’un centre de couture moderne dans le district Guilléré situé à quelques 08 km du Chef-lieu de la préfecture de Boké.

Le projet consiste à favoriser la création d’une activité économique, renforcer les capacités d’organisation et de gestion des bénéficiaires et promouvoir le transfert du savoir-faire entre les communautés.

AMR entend faciliter l’accès des bénéficiaires aux moyens de production, améliorer les conditions d’accès à l’apprentissage d’un métier, appuyer les bénéficiaires dans l’organisation et à la gestion judicieuse des activités génératrices de revenus.

Dans une étude réalisée par l’entreprise AMR, il a été démontré qu’au-delà des activités agricoles, 90% des jeunes et femmes du district de Guilléré, œuvre dans la culture moderne et le maraîchage.

Cet atelier de couture contemporain à vocation agropastorale, va considérablement réduire le déplacement des jeunes filles et hommes dont la majeure partie est issue des familles démunies, et cela va contribuer à l’indépendance financière et l’amélioration de leurs conditions de vie.

Ainsi, sur financement intégral de la Société AMR, ledit centre de couture sera construit et équipé de quinze (15) machines à coudre destinées à renforcer les capacités professionnelles de 22 femmes et 6 jeunes ou hommes.

Quant à la culture maraîchère sur une superficie de 5000 mètres carrés, elle vise une vingtaine de personnes, et cela va permettre de valoriser les produits agricoles locaux.

Les habitants et les autorités de Guilléré sont très satisfaits de cette initiative de la Société AMR qui a toujours œuvré pour le bien-être des communautés rurales.

Très persuadé du succès de ce projet d’envergure destiné aux riverains du permis de son institution, le directeur environnemental et social de la Société AMR, Moussa Thiam se dit confiant de afin de booster le développement local, et pérenniser les activités sur le terrain.

Par ailleurs, M. Thiam rassure que ce projet sera bénéfique à la communauté de manière durable en travaillant main dans la main avec les communautés.

Pour sa part, le directeur général adjoint (DGA) d’AMR, Sonny Doumbouya porte une attention particulière au respect du Contenu local en faveur des riverains du permis d’AMR.

Le partenaire d’AMR est l’ONG locale dénommée CONADEV. Son Président Saidou Condé, soutient l’initiative d’AMR et indique que cela va servir d’exemple clé pour les autres entreprises minières.