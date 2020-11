Manifestation annoncée par Cellou : Qu'en pense le camp Présidentiel ?

CONKARY-Comment réagit le camp du président Alpha Condé face à la manifestation annoncée le 25 novembre 20 par Cellou Dalein Diallo et ses alliés ?

Interrogé par Africaguinee.com, le chef de la majorité présidentielle au Parlement a indiqué que les manifestations ne constituent pas une "bonne stratégie". Selon le parlementaire, au lieu de résoudre les problèmes, les manifestations de rue contribuent à fragiliser le tissue sociale.

"Pour moi, la reprise des manifestations de rue n'est pas une bonne stratégie car elles ne régleront pas les problèmes des populations, pire elles contribueront à fragiliser la paix sociale", prévient le parlementaire honorable Aly Kaba.

L'UFDG et son allié ont accusé le président Alpha Condé d'avoir déclenché, au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre, une vaste campagne d’intimidations et de violences contre "le vrai vainqueur de l’élection et ses partisans", pour disent-il, faire passer "son hold-up électoral".

La marche qu'ils projettent le mercredi 25 novembre 2020, sur l’ensemble du territoire national vise à "protester contre les exactions et exiger la justice pour les victimes et la libération des détenus".

"Les crises se résolvent autour de la table, et j'y crois encore fermement à cette vertu", a averti de son côté le député Aly Kaba.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com