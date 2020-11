FAGIEE : 136 entreprises financées, plus de 700 emplois préservés…

CONAKRY- A l'instar des autres pays de la planète, l'épidémie de nouveau coronavirus a durement frappé les entreprises en Guinée. Pour amoindrir l'impact et protéger les emplois, le Gouvernement guinéen, sous la clairvoyance du Président Alpha Condé, a mis en place un Fonds d’Appui aux Groupements d’Intérêt Economique et aux Entreprises (FAGIEE), doté d’une enveloppe de vingt milliards de francs guinéens (20 Milliards GNF) pour la première phase du programme.

L’objectif général est d’apporter des assistances financières remboursables aux GIE (Groupements d'intérêt économique) et Entreprises touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie du Covid-19. Le Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises tutelle technique a chargé le Fonds de Développement Industriel et des PME (FODIP) d’opérationnaliser le Programme.

Ce mardi 18 novembre 2020, le comité de pilotage du FAGIEE a présenté le rapport d'exécution de la première phase dudit programme. Ladite phase s'étend de juillet à novembre 2020. L'objectif était de présenter les résultats obtenus, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme d'appui aux groupements d'intérêt économique et aux entreprises et de formuler des recommandations à l’attention du gouvernement en vue de pérenniser les acquis. Cet important évènement qui s'est tenu dans un réceptif hôtelier de la place a réuni de hauts responsables du département de l'industrie.

Dans son intervention de circonstance, le Secrétaire général du ministère de l’Industrie et des PME a expliqué qu'à travers ce Fonds, 136 entreprises ont été financées. Ce qui, selon lui, a permis de sauver plus de 700 emplois. Une dizaine de dossiers sont sur la phase d'être examinée. Avant la fin de cette première phase, le comité aura presqu’atteint les 150 entreprises. "Ce qui est une bonne chose en termes de résultat parce que rien n'était gagné d'avance", a déclaré M. Alsény Sylla.

"Le gouvernement a pris des dispositions pour mettre en œuvre sa stratégie de résilience surtout en faveur des PME (…) si le comité de pilotage a été très dynamique dans l'octroi des fonds il faudrait s'assurer à travers un dispositif, que les entreprises bénéficiaires ont passé le cap du risque de fermeture. Parce que c'était l'objectif du gouvernement », a encouragé le secrétaire général du ministère de l’Industrie et des PME.

La vision du gouvernement à travers ce Fonds, est de permettre aux PME/PMI et Groupements d’Intérêt Economique(GIE) d’accéder à un prêt remboursable via les Institutions financières afin d’assurer la continuité de leurs activités et par ricochet à sauver les emplois.

Quelles vont être les prochaines étapes ?

Le président du comité de pilotage du FAGIEE, a précisé : "Les prochaines étapes consisteront à apporter une assistance technique aux bénéficiaires pour s'assurer de leur capacité d'absorption de ces fonds, et aussi s'assurer que ces fonds seront gérer et utiliser à bon escient".

M. Mamadou Aliou Saouré a annoncé que dans ses perspectives, le FAGIEE compte faire un focus sur les régions de l'intérieur du pays. Le but est de créer une dynamique de développement au niveau local.

"Le comité de pilotage du FAGIEE compte aussi mettre un focus sur les régions de l'intérieur du pays pour qu'il y ait également de bénéficiaires. Cette équité territoriale permettra de valoriser et créer une dynamique de développement au niveau local", a précisé M. Aliou Souaré.

Conformément aux exigences du Décret de création du FAGIEE, le Fonds de Développement Industriel et des PME (FODIP) a signé des Conventions de gestion de crédits avec des Institutions Financières du pays (Banques et Institutions de Microfinance). A date, seize (16) conventions de partenariats de gestion des crédits ont été signées dont dix (10) avec les Banques et six (6) avec les Institutions de Microfinance.

Perspectives

Cette première phase du Programme d’Appui aux GIE et aux Entreprises a permis de financer 136 Entreprises et Groupements d’Intérêt Economique (GIE) impactés par la pandémie COVID-19 sur toute l’étendue du territoire. Ce qui a permis de préserver plus de 700 emplois directs et indirects.

Les prochaines phases du Programme consisteront à : Apporter une assistance technique aux bénéficiaires ; Elargir davantage la mission d’identification, d’accompagnement et de financement des GIE et Entreprises évoluant dans les régions pour un objectif de 750 bénéficiaires dont 55% dans les régions ; Financer et accompagner 35% au minimum d’entreprises gérées par des femmes et 70% de jeunes entrepreneurs conformément à la volonté du Président de la République et Etendre l’accès du Programme d’Appui au secteur informel.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com