Appel à candidatures : GAC recrute un(e) Administrateur (trice) Contrats-Mine

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040.

GAC recrute : UN(E) ADMINISTRATEUR (TRICE) CONTRATS-MINE

Site d’affectation : Tinguilinta

Date de publication : 19 Novembre 2020

Objectif :

Vérifier l’exactitude des certificats de paiement mensuel en utilisant les bonnes pratiques de l’industrie.

Surveiller toutes les échéances contractuelles et donner des conseils à la direction sur la façon de traiter les questions relatives aux contrats.

Assurer la collaboration avec les différents départements internes, entre autres le service juridique et Conformité, Audit interne, les Finances, etc.

Tâches principales :

Administrer le contrat de services miniers et tout autre contrat désigné pour ce poste.

Mettre en œuvre les politiques, les processus et les procédures de l’entreprise liés à la rédaction du contrat, à la cartographie, au contrôle des bases de données, à l’archivage et au contrôle des documents.

Vérifier les dépenses des contrats par rapport au budget alloué et tenir à jour l’exécution financière des contrats.

Assurer la conformité à toutes les politiques, procédures et contrôles pertinents en matière de sécurité, de qualité et de gestion de l’environnement au sein du service afin de garantir la sécurité des employés, la conformité législative et une attitude environnementale responsable.

Suivre les règles et les lignes directrices de l’entreprise lors de l’examen des contrats.

Collaborer et assister les utilisateurs finaux internes sur les questions de gestion de contrat.

Rédiger et réviser les contrats au fur et à mesure que des mises à jour deviennent disponibles, y compris les variations des termes des contrats.

Collaborer avec toutes les équipes concernées pour s’assurer que les contrats sont conformes aux politiques et aux intérêts de la Société.

Présenter et expliquer les conditions et les détails des contrats aux utilisateurs finaux, aux employés concernés et à la direction.

Développer et maintenir le système d’archivage numérique et physique des contrats, d’autres documents et dossiers.

Mettre à jour les contrats existants lorsque des changements juridiques sont apportés.

Surveiller toutes les échéances et conditions du contrat pour s’assurer que les délais sont respectés et que tous les paiements ou renseignements pertinents ont été respectés.

Concevoir et rédiger des lettres contractuelles/commerciales afin de protéger la Société contre des litiges commerciaux, contractuels, juridiques, etc.

Préparer les certificats de paiement avec les documents à l’appui.

Préparer les demandes d’achat et les bons de commande liés aux contrats dans SAP ou d’autres systèmes au besoin.

Tenir à jour la base de données des demandes de paiements provisoires.

Collaborer avec le département des finances pour s’assurer que les factures sont traitées et que les paiements sont effectués en temps opportun.

Effectuer d’autres tâches et affectations connexes selon les directives.

Qualifications/Compétences

Être titulaire d’une licence en Ingénierie (BS/BA) soit dans le secteur minier ou tout diplôme pertinent.

Avoir au moins 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans le domaine de l’exploitation minière ou de la construction.

Bonnes qualités relationnelles et bonne communication avec tous les niveaux de l’organisation.

Avoir la capacité d’établir des priorités et gérer efficacement le temps. Avoir d’excellentes compétences analytiques et être attentif aux détails.

Bonne connaissance des opérations et des processus SAP ERP

Bonne connaissance des pratiques de contrôle des coûts.

Maîtrise de l’informatique, Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook et Excel).

Idéalement parler couramment le français et l’anglais.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN(E) ADMINISTRATEUR (TRICE) CONTRATS — MINE, par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (29/11/2020 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.