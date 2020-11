Construction d'un entrepôt pour la PCG: Une mission de l'OOAS en séjour à Conakry pour s'en quérir de l'évolution des travaux...

CONAKRY- Dans le cadre de la mise en œuvre du projet santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes, une mission de l’organisation ouest africaine de la santé (OOAS) a effectué une visite à la Pharmacie Centrale de Guinée S.A ce mardi 17 novembre 2020. Objectif, faire le constat sur l’évolution du projet de construction des magasins de stockages des produits de la santé reproductive.

Ce projet est financé par la Hollande dans tous les pays de la région ouest-africaine. En ce qui concerne la Guinée, le coût du projet s’élève à 663. 450. 900 Gnf. Le taux de réalisation du projet est aujourd'hui à 90%.

Après avoir conduit cette délégation dans cet entrepôt en construction, le Directeur Général Adjoint de la Pharmacie Centrale de Guinée est revenu sur l’importance de ces magasins en cette période de COVID-19.

« Ce projet de construction de cet entrepôt vient à point nommé. Parce qu’aujourd’hui, bien que c’était prévu pour le stockage des intrants en santé reproductive, ça nous a permis d’abriter tous les intrants liés à la COVID-19. Alors, c’est vraiment une fierté pour nous. Nous profitons de cette occasion pour remercier l'OOAS qui n’a ménagé aucun effort pour accompagner l’Etat guinéen à travers le ministère de la santé pour son appui constant pour l’amélioration des conditions de stockage de nos produits », a expliqué Dr Sagno Labila.

Poursuivant dans la même lancée, le DGA de la PCG SA a fait un plaidoyer auprès de cette délégation. « Nous faisons un plaidoyer pour que les activités complémentaires notamment la climatisation et le plafonnage soient réalisé. A cet effet, nous demandons à l’OOAS de nous accompagner dans ce financement pour que nous puissions vraiment arriver à terme de ce projet », a lancé Dr Sagno Labila.

De son côté, la Cheffe de Division Santé de la Reproduction au niveau de la Direction National de la Santé Familiale et de la Nutrition, a quant à elle expliqué comment est né l’idée de construire cet entrepôt. Selon elle, ces magasins ont été construits pour mettre en place dans des conductions optimales les produits de la santé de la production qui étaient stockés pêle-mêle.

"Suite à l’incendie qui a eu lieu à la PCG, l’organisation ouest africaine pour la santé l’OOAS nous a promis un entrepôt pour pouvoir abriter les produits de la santé de la reproduction. Maintenant le magasin qui est construit a servi avec l’arrivé de COVID-19 au stockage de tous les intrants liés au COVID-19. Nous poursuivons nos plaidoyers pour qu’on puisse finaliser ce magasin, le mettre en état pour qu'on puisse trouver une place pour abriter les produits de la santé de la reproduction et les autres produits sensibles de la santé reproductive », a indiqué Dr Feridah Mara.

Le chef de cette mission dépêchée par l’organisation ouest africaine de la santé pour constater l’évolution de ces travaux, a exprimé sa satisfaction. D’après Dr Mongbo Mèdessi Yves Armand, les travaux sont à 90% d’évolution.

« C’est avec une grande joie et une réelle satisfaction que nous avons vu ce grand bâtiment de 480 m² réalisé dans le cadre de ce projet initialement pour abriter les produits de la santé de la reproduction mais qui à l’occasion de la survenue de la pandémie de COVID-19 a été réquisitionné par les autorités pour servir de dépôt aux intrants de la lutte contre la COVID-19. En termes de réalisation avec les éléments fournis par la direction générale de la PCG, nous sommes à 90% de taux de réalisation physique de l’infrastructure et à près de 75% de taux de réalisation financière. Mais ceci étant, il reste les travaux de finition à réaliser pour pouvoir mettre aux normes l’infrastructure pour recevoir comme il le faut les produits de santé de la reproduction et d’autres produits sensibles », a expliqué Dr Mongbo Mèdessi Yves Armand.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023