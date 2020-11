CAN 2022 : La Guinée sous pression avant le "derby" face au Mali déjà qualifié….

WINDHOEK-Les Aigles du Mali, logés dans le Groupe A en compagnie du Syli National de Guinée désormais sous pression, ont validé ce Mardi 17 Novembre 2020 leur ticket pour la CAN 2022 au Cameroun.

Contrairement à un Syli national ‘’moribond’’ dimanche dernier face au Tchad, les maliens font partie des quatre qualifiés pour le rendez-vous camerounais en arrivant à bout des warriors de la Namibie à l’extérieur (1-2).

Cette belle performance met les jeunes aiglons au-dessus de Naby Keita et ses coéquipiers en quatre journées seulement avec dix points.

Pour les fans du Syli national de Guinée, même s’il n’y a pas péril en la demeure, le derby contre le Mali en mars 2021, s’avère capital pour le technicien français et ses pachydermes.

Talonnée par la Namibie qui a 3 points dans son escarcelle, l’équipe de Guinée, pour voyager au pays de Samuel Eto’o en 2022, devra bien entendu éviter le piège malien et gagner la partie à Conakry.

Sinon, la conséquence fâcheuse dans ce cas de figure est que, le syli qui a 8 points risquerait en cas de défaite contre le Mali de se mettre la pression avec une victoire de son poursuivant directe qu’est la Namibie face au Tchad qui aura 6 points.

Ainsi pour composter son ticket de la coupe d’Afrique des nations, il faudra pour le 11 guinéen aller arracher la victoire à Windhoek en mars 2021.

Au terme de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, le Groupe A, a donné son verdict ce mardi 17 Novembre 2020. Le Mali, logée dans cette poule avec la Guinée, la Namibie et le Tchad, occupe la tête de cette poule avec 10 points et se qualifie pour la CAN.

La Guinée quant à elle a raté le coche dimanche dernier contre les Sao du Tchad. Elle descend de son piédestal et occupe désormais la seconde place avec 8 points. La Namibie est troisième avec trois points et le Tchad est pour sa part quasiment éliminée avec trois défaites et un match nul (1) point, offert par la Guinée.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13