Bantama Sow: "Il y a des ennemis qui veulent détruire ce pays, mobilisons-nous…"

CONAKRY-Le ministre d'Etat Sanoussi Bantama Sow n'est pas tendre avec l'opposition. Sonnant la mobilisation de leurs partisans derrière le Président Alpha Condé, l'actuel ministre des Sports prévient qu'il y a des "ennemis" qui veulent détruire la Guinée.

"Mobilisons-nous derrière le Pr Alpha Condé parce qu'il y a des ennemis de la Guinée qui veulent détruire ce pays. Quelqu'un qui arrache des poteaux est un ennemi, ce n'est pas un adversaire. Quand on me dit que Cellou a été un grand ministre des travaux publics, je dis que ne crois pas parce qu'il connait le prix d'un kilomètre de goudron. Comment il peut encourager des gens à détruire la chaussée ou commanditer des gens pour arracher des poteaux ? Plus grave immobiliser le train, verser le mazout", a accusé le ministre Sow.

Il appelle le président Alpha Condé d'appliquer la Loi. "Le moment est venu de siffler la fin de la récréation (…). Désormais appliquons la Loi rien que la Loi, personne ne doit être au-dessus de la Loi", a-t-il martelé alors que plusieurs responsables de l'opposition croupissent en prison.

Le ministre des sports accuse l'UFDG d'être responsable des violences qui ont secoué le pays au lendemain de l'élection présidentielle.

"Quelqu'un qui veut être président pour le bonheur du pays, qui arrache des poteaux électriques où avez-vous vu ça ? Les gens se battent pour le développement du pays, d'autres arrachent des centaines voire des milliers de poteaux… Cellou et sa clique sont responsables. Il n'y a pas d'autres personnes. Ousmane Gaoual est un récidiviste, si Alpha Condé était un tyran ils n'allaient pas faire la politique ici", a-t-il lancé.

A suivre…

