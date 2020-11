Sébastien Nadot : "La France doit rompre le silence sur le cas guinéen…"

CONAKRY-Sébastien Nadot Député de Haute-Garonne, membre de Commission des affaires étrangères, suit de près la situation politique en Guinée. Il a posé une question écrite au Ministre des Affaires étrangères Jean-Yves LE DRIAN dans laquelle il alerte le chef de la diplomatie française sur la situation politique et sociale en Guinée.

L'élu fustige le "silence" du gouvernement fiançais face à la situation "dramatique" que traverse la Guinée, au lendemain d'un scrutin présidentiel particulièrement meurtrier. Un dernier bilan des violences fait était de près de 50 morts. Alors que plusieurs opposants font l'objet de poursuites judiciaires, Sébastien Nadot appelle à un changement dans l'action diplomatique de la France.

Dans cet entretien exclusif qu'il nous a accordé, il prévient qu'iln’est pas question de laisser filer partout comme ça les élections à celui qui se considère en position de force par rapport à celui qui émanerait de la volonté populaire. Interview exclusive.

AFRICAGUINEE.COM : Il y a quelques jours, vous avez interpellé le ministre français des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian sur notamment ce qui se passe en Guinée. Vous dites que la France doit reconsidérer son action diplomatique vis-à-vis de certains pays africains dont la Guinée qui vient de boucler une élection présidentielle contestée qui a été extrêmement violente. Dites-nous pourquoi ?

SEBASTIEN NADOT : La France ne s’est mise du tout sur le devant de la scène au niveau diplomatique et médiatique concernant ce moment de l’élection présidentielle. Mais, enfin, la France a participé puisqu’elle est dans l’Union européenne, à la dénonciation. Puisqu'il y a déjà quelques jours, à travers la voix de Josep Borrell, haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères pour la politique de sécurité, elle prenait note des résultats provisoires et s’inquiétait de la manière dont le scrutin s’est déroulé. Elle questionnait notamment la remontée des Procès-verbaux et le décompte final des votes de l'élection présidentielle. Et cela c’était avant la validation (des résultats définitifs) par la Cour Constitutionnelle. Mais il n'y a rien eu depuis la validation qui entérine un résultat de l’élection présidentielle avec à nouveau le président Alpha Condé.

La moindre chose me semble-t-il, c'est d'exprimer sa position puisqu’il y avait des fortes suspicions, y compris pour la France qui s’est exprimée certes à travers la voix de l’Union européenne. Mais la France ne réagit pas, ne commente pas, et ne dit pas ce qu’elle pense de ce résultat affirmé comme définitif et par ailleurs inattaquable d’un point de vue légal. Dans le même temps, il y a une situation sur le terrain qui est en train de faire exploser le pays avec des oppositions extrêmement violentes et fortes. Maintenant récemment les principaux opposants politiques sont convoqués devant la justice avec des motifs qui sont, pour le moins durs. C'est qu’on est dans un régime qui veut mettre en prison les opposants politiques. Donc, il y a bien des questions. Moi en tant que parlementaire, je demande des comptes à mon gouvernement. Qu’est-ce qu’il dit ? Pour l’instant, c’est le silence.

Vous dites également que la France prend le contrepied du discours d’Emmanuel Macron tenu en 2017 à Ouagadougou qui promettait à l’époque de rompre avec la nostalgie françafrique. Que voulez-vous dire concrètement par cette observation ?

Ça me semble assez clair. J’ai questionné à plusieurs reprises le ministre des Affaires étrangères en commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale. Il y a un président d’un tel pays qui, contre la Constitution de son pays, se présente à nouveau qu’est-ce que vous en pensez ? Sa réponse c’était : «ce n’est pas mon problème. Ces pays sont souverains». Or, le discours c’est de dire : on va arrêter de peser pour essayer d’infléchir plutôt vers telle ou telle candidature. Enfin, c’est un secret pour personne que la France, dans le passé plus ou moins récent, a essayé de faire basculer les scrutins dans un certain nombre de pays. Parfois quand il s’agit d'un jeu d’opinions, on peut éventuellement dire que ce n’est pas un problème. Quand il s’agit de ne pas regarder la réalité d'un scrutin qui, à l’évidence est complètement truqué, là ça devient un problème. Et le discours d’Emmanuel Macron de Ouagadougou, c’était de dire qu’on va rompre avec cette manière de procéder. Donc de deux choses l’une. Soit on est complétement absent. Et il ne me semble pas que ce soit la manière dont la France et sa diplomatie essaient de procéder. Soit on a une présence. Et quand il y a des irrégularités évidentes du point de vue d’un processus démocratique, alors la France doit le dire et le signifier clairement.

Par ailleurs, quand ces irrégularités démocratiques vont jusqu'à occasionner une flambée de la violence comme on peut avoir maintenant dans plusieurs pays suite à des processus électoraux, la France doit porter ces questions-là au Conseil de sécurité des Nations-Unies. Or, elle ne le fait pas. Le dernier exemple en date ça concerne la partie séparatiste du Cameroun. La France avait la présidence du Conseil de sécurité des Nations-Unies au mois de juin et donc avait une maitrise sur l’agenda sur les questions. Moi, j’avais demandé au représentant français de le faire, mais la France n’a pas mis à l’agenda du Conseil de sécurité la question du dérapage évident pour n’importe qui, de manière neutre, observe à l’heure actuelle ce qui se passe au Cameroun. Il y a un dérapage extrêmement grave avec de risques pour les populations. Et la France n’a rien fait au niveau des Nations-Unies.

Donc, le discours de Ouagadougou, dans son contenu, je le trouve intéressant, pertinent, assez fin parce qu’il y a bien cette prise en compte de la diversité des pays africains contrairement aux pratiques qui pouvaient y avoir avant. Le discours réaffirmant un certain nombre de valeurs qu'on veut amener, il y a la déception complète puisque concrètement depuis ce discours, on n’a pas vu dans aucun pays comment ça se traduisait. C’est-à-dire dire c’est un discours qui n’a pas de débouchée concrète. Je trouve ça extrêmement inquiétant parce qu'on a une déception. Il y avait des attentes qui, si on mesure, sont loin d’être atteintes dans plusieurs pays. On ne voit même pas d’intention. Je pense qu’on peut comprendre que la France ne peut pas tout, bien évidemment. La France n’est pas responsable de tous les malheurs du monde. Elle n’est pas responsable des malheurs de la Guinée, bien évidemment.

Maintenant que la France soit silencieuse dans un moment aussi dramatique que celui qu’est en train de vivre la Guinée, je trouve ça inquiétant. Dramatique parce que finalement, il n’y en a eu de démocratique que l’annonce de l'élection présidentielle dans le pays. Tout le reste du processus ne répond aux vertus d'un fonctionnement démocratique. Donc quand l’Union européenne s’inquiète, il y a quelques semaines de processus d'un scrutin qui n'a pas été très sincère ou de la récolte des suffrages qui n’était pas très claire, si on avait eu une attention forte vis-à-vis du processus démocratique, on aurait monté, à travers la véhémence que pouvait avoir la France sur certains sujets, une mission d’observation surveillance quant à ce scrutin et quant à la remontée des résultats de ce scrutin. Cela n’a pas été fait. Ça veut dire dans les faits, on abandonne malheureusement la Guinée à son triste sort dans un moment comme celui-là. Ce n’est pas normal.

Quelle position souhaiteriez-vous que la France adopte face à la nouvelle donne en Guinée ?

On en reste dans la situation où la crédibilité des résultats est fortement interrogée. Dans la mesure où la validation des résultats par la Cour constitutionnelle n’a pas véritablement répondu à un certain nombre de réclamations Elle considère que dans un ou deux endroits précis, il y a eu des problèmes, mais que ça ne serait pas suffisant pour faire basculer le vote, il y a un trouble manifeste sur ce résultat électoral. La première chose : c’est de ré-éxprimer ce trouble qu’on peut avoir sur la sincérité du processus démocratique en Guinée. Et de là, ça oblige normalement le chef de l’Etat Alpha Condé à avoir un regard sur la manière dont il va conduire le pays dans les jours qui viennent. Le fait que la France soit silencieuse qu’est-ce que ça fait ? Ça dit régler le problème. Mais comment le régler aujourd'hui ? Je crois qu'on peut ouvrir n’importe quel journal aujourd’hui en Guinée et comprendre même quand on n’a pas fait 10 années d’études en Sciences politiques, pour voir la manière dont on est en train de régler le problème en Guinée. On met face à la justice tous les opposants d’envergure.

Donc, il y a d’abord une affirmation forte à mener par la France. C’est de dire : compte tenu d'un scrutin qui est loin d’être clair, vous êtes sous le regard de la communauté internationale et faites attention à ce que vous faites. Et là ce n’est pas le cas. Cela a des conséquences fortes. La parole française sur le scrutin maintenant qu’il est arrivé à terme doit être claire. Et de voir ensuite comment elle va engager sa nouvelle relation avec la Guinée. Je pense que dans un cas comme celui-là la nécessité serait que le ministre des Affaires étrangères de la France aille rencontrer Alpha Condé et aille rencontrer le principal opposant contestataire du résultat de l’élection présidentielle. C’est cela rendre service si l’on considère qu’il faille rendre service. Moi, je m’interroge. En tout cas, pour moi, le silence actuel de la France c’est la pire des choses que la France puisse faire vis-à-vis de la Guinée et des Guinéens.

Il y a beaucoup de multinationales françaises qui ont énormément investi en Guinée. A votre vis le silence de la France ne traduit-il pas une crainte de représailles du régime de Conakry vis-à-vis de ces compagnies alors que la Chine, la Turquie, la Russie sont présentes aussi sur le sol guinéen ?

Bien sûr que ça rentre en ligne de compte, c’est évident. Et la France n’a pas à se cacher pour protéger ses intérêts économiques comme tous les pays le font vis-à-vis de pays étrangers. Ce n’est pas quelque chose qui me semble anormal. Ça devient anormal à partir du moment où, en réalité pour la Guinée comme pour la France, c’est quelque chose qui, à très court terme peut, peut-être se comprendre. Mais, en moyen et long terme, ce n’est pas comme ça que la France va maintenir et enrichir les intérêts qu'elle peut avoir à commercer et à travailler avec la Guinée. Des représailles immédiates sur un marché pour l’entreprise Bolloré ou pour Orange c’est un risque qui est permanant. Et le risque n’est pas lié à une dénonciation du problème démocratique.

Par contre, le risque qui est pris en agissant de la sorte comme le fait la France, c'est qu’effectivement, peut être que ça préserve les grandes entreprises. Mais, l’avenir de la France avec un pays comme la Guinée, est-ce que c’est les grands contrats sur lesquels manifestement les offres sont de plus en plus fortes vis-à-vis de la part d’autres pays ? La concurrence est plus forte. Il y a tout un tissu de petites et moyennes entreprises vers lesquelles on devrait se pencher très sérieusement dans des coopérations économiques entre des entreprises françaises et guinéennes. Toutes celles-là, compte tenu du manque de confiance, du sentiment anti français qui peut y avoir de par la position actuelle, toutes ces entreprises ont une frilosité extrêmement à s’installer, travailler avec des entreprises guinéennes. Et donc, en procédant de la sorte, on hypothèque quand même, à mon avis, une grande partie de la richesse économique qu’on pourrait tirer dans le sens positif. Parce que les richesses économiques qu’on pouvait avoir avec des petites et moyennes entreprises, là on est certain que c'est une richesse qui profite des deux côtés en terme d’emplois, de salaires, d'enrichissement.

Sur les grandes entreprises, je trouve que c’est extrêmement risqué de dire on maintient une situation politique qui est intenable avec le risque (…). Du coup, pour moi, la France est perdante sur toute la ligne parce que peut-être qu’on entretient une relation satisfaisante avec le président Alpha Condé, peut être que ça va permettre d’entretenir des contrats pour deux ou trois ans de plus (…) et on perd toute la richesse sur laquelle la France devrait miser aujourd’hui. Parce que le monde a changé, l’Afrique a changé et la Guinée aussi. C’est extrêmement différent d’il y a 20 ans quand obligatoirement pour avoir une relation avec la Guinée, il fallait passer d’Etat central à gouvernement central de la Guinée. Mais aujourd’hui, on peut travailler différemment. Le numérique a changé les pratiques. Il y en a un certain nombre des Guinéens qui, sur les questions d’éducation et de formation, peuvent être en réponse sur des sujets sur lesquelles ils ne pouvaient pas l’être il y a 20 ans de là.

Finalement, le résultat de ce que je vois aujourd’hui, c'est qu’on fait comme si on était en 1990, sauf qu’on y est plus. Et donc, je suis profondément inquiet pour mon pays parce que je vois, d’une part, qu’on ne promeut pas la démocratie, on n’aide pas à ce qu’elle puisse se déployer, ce qui est dramatique. Par ailleurs, sur des options économiques, d'échanges et de relations avec un pays comme le vôtre, je considère qu’on ne fait pas non plus le bon choix en faisant tout ça. Donc, pour moi, c’est un sujet extrêmement fort à porter. Et c’est pourquoi que la France ne soit pas capable de prendre position en tant que France et pas en tant que représentant de commerce.

Craignez-vous pour l’avenir des intérêts français en Guinée ?

Ça me semble évident. D’une part, si la France ne fait pas valoir des aspects dont elle pourra s’enorgueillir comme la question des droits humains, c’est où elle va rivaliser avec la Chine ? C'est sur le prix de la main d’œuvre ? Non. C'est sur sa capacité à construire des ponts, des bâtiments ? Non plus. Donc, on ne joue plus avec nos armes. Donc, bien sûr que c’est une inquiétude de voir que la Chine est en train d’investir l’Afrique de manière importante au détriment de la France. Moi, ça me met très en colère parce que je n’ai absolument rien contre la Chine, sauf que ce n’est pas le modèle que je souhaite voir prévaloir partout à travers le monde. Ce n’est pas un modèle de démocratie (…) et puis voir la Turquie gagner de part des marchés que je souhaiterais voir gagner. Je trouve qu’on s’y prend très mal pour pouvoir résister. Pour le moment la France ne montre pas sa capacité à s’adapter au nouveau continent africain parce que les choses ont vraiment changé.

En tant que député comptez-vous porter le débat sur la situation en Guinée au niveau du parlement européen ou ailleurs pour alerter sur sa gravité ?

Aujourd’hui pour différentes raisons, les Nations-Unies sont en grande difficulté. Je ne crois pas que l’élection de Joe Biden va changer complétement la donne. Les Nations-Unies sont en grandes difficultés puisque finalement, on se retrouve dans une situation de blocage puisque dès qu’on veut résoudre un conflit, une problématique locale, régionale… on se retrouve avec des grandes puissances qui savent comment bloquer une procédure aux Nations-Unies. Et donc on en a toujours une qui se met en travers. Si un jour ce n’est la Russie, c’est la Chine, si ce n'est pas ces deux, ce sont les Etats unis, etc. Donc, on n’a pas une entité actuellement suffisamment solide pour imposer des médiations fortes et notamment sur les questions des droits de l’homme. L’Union européenne doit pouvoir prendre une position plus large, plus solide sur ce registre. Et dans ça, la France y trouverait pleinement sa place.

Je crois beaucoup dans l’interpellation, la mobilisation au niveau de l’Union européenne pas seulement au niveau du Parlement, mais aussi les autres institutions de l’Union européenne pour intervenir davantage, faire de la diplomatie au-delà des incantations, de quelques réactions qui sont pertinentes. Celle qui avait été présentée par l’Union européenne à la suite de l’élection était pertinente. Les exactions survenues après sont énormes. C’est vrai qu’en France, on n’a pas eu une indignation à la hauteur de ce que c’était. Le problème est particulier aussi : il y a le Coronavirus qui occupe beaucoup le terrain. Donc, il faut aussi comprendre qu’on est dans un moment où la France se regarde à l’intérieur avec toutes ses propres difficultés.

Vous savez quand on regarde sur les résultats électoraux, on a appris il y a quelques semaines que l’élection de 1995 qui a vu arriver Jacques Chirac, le Conseil constitutionnel s’était réuni et avait validé une élection alors que les comptes de campagne étaient complétement anormaux. Alors qu'il aurait pu dire à l'époque qu'on ne peut pas accepter cette élection telle qu'elle s'est produite. Donc, on doit aussi avoir beaucoup de mesure en France par rapport à un certain nombre de questions. C'est qu’on n’est aussi exemplaire. Et donc, on ne peut pas non plus tout se permettre. Mais, en tout cas, faire un rappel quand il y a des doutes sur une élection au lendemain de laquelle, on s’en prend aux adversaires politiques. De la manière dont ça se passe en Guinée, il y a quelque chose sur laquelle la France ne peut pas rester silencieuse.

La Guinée est dans le top des pays demandeurs d'asile chez les mineurs en France. Ne craignez- vous pas qu'une instabilité en Guinée n'exacerbe davantage la situation ?

L’instabilité et l’insécurité conséquente à la situation politique en Guinée amènera immanquablement à une augmentation du flux migratoire vers l’Europe, notamment chez les plus jeunes. La France, compte-tenu de son histoire, de la diaspora guinéenne et de sa langue, est à l’évidence une destination privilégiée parmi les pays européens. Ce qui se passe en Guinée a des conséquences multiples en France.

Quel est votre dernier message ?

La première chose que je retiens ce que pour l’instant, le principal opposant a toujours dit qu’il opposerait une résistance pacifique à ce qu’il juge comme illégitime à travers cette élection. En étant pacifique, on peut rester très fort. Il faut trouver des voies pacifiques pour que la démocratie puisse passer en Guinée comme dans bien d’autres pays. Il faut vraiment un appel de tous les leaders y compris certains qui sont du camp d’Alpha Condé. Il y a quelques jours, j’ai trouvé des mots violents. La force pacifique existe, c'est possible, et l’histoire nous l'a montré. Il faut trouver une voie à travers ça. Mais cette voie passe aussi par une aide internationale de ceux qui veulent voir vivre la démocratie le plus possible sur cette planète. Ce n’est pas forcément un discours à la mode actuellement. Je compte bien à le faire vivre au Parlement en France à travers des partenaires d’autres Parlements européens. Il n’est pas question qu’on laisse filer partout comme ça les élections à celui qui se considère en position de force par rapport à celui qui émanerait de la volonté populaire.

Interview réalisée par Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112