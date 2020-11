Julien Dramou : "Nous prenons acte de la réélection du Pr Alpha Condé..."

Plus d’un an après sa création, le mouvement « NOUVELLE REPUBLIQUE » a activement participé à la vie démocratique de la nation, depuis le débat sur l’opportunité d’une nouvelle constitution jusqu’à la présidentielle du 18 octobre 2020 en passant par le couple législatif-Référendum du 22 mars 2020.

Quoique marquée par des agitations, des échauffourées par endroits, des violences verbales et même physiques ayant entrainé des pertes en vies humaines, cette période de l’histoire de notre République s’est soldée par une élection présidentielle, globalement acceptable et validée par l’Institution la plus autorisée, à savoir, la cour constitutionnelle.

Dès lors, le mouvement « NOUVELLE REPUBLIQUE », dans un esprit Républicain et démocratique, soucieux du vivre-ensemble, de la paix et de l’unité de la nation, du principe démocratique, PREND ACTE de la réélection du Professeur Alpha CONDE et lui adresse ses vives félicitations, à lui, ainsi qu’à toute son équipe ; lui souhaite plein succès dans ce nouveau mandat et l’encourage à mettre un accent particulier sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière pour une gouvernance publique plus saine.

Par la même occasion, le mouvement « NOUVELLE REPUBLIQUE » présente ses condoléances aux familles de toutes les victimes et un prompt rétablissement aux blessés.

Le mouvement « NOUVELLE REPUBLIQUE » encourage par ailleurs tous ses membres et sympathisants à continuer la lutte pour l’enracinement de notre démocratie qui, pour nous devra un jour aboutir à la prise en compte de la candidature indépendante dans notre constitution. A ce titre, le mouvement « NOUVELLE REPUBLIQUE » n’hésitera pas, au moment venu, à saisir les nouvelles autorités en place pour la réflexion sur une éventuelle révision de notre constitution.

La lutte du mouvement « NOUVELLE REPUBLIQUE » se verra ainsi intégrer prochainement d’autres plateformes politiques pour mieux se faire entendre, dans le respect des normes et institutions Républicaines.

Vive la Démocratie

Vive la République

Fait à Conakry, le 16 novembre 2020.

Le Président du Mouvement :

Julien DRAMOU