Incendie à Yimbaya : Alexis Diallo perd son épouse enceinte de 8 mois et sa fille…

CONAKRY- C'est le choc et la consternation au quartier Yimbaya marché. Un incendie provoqué par un court-circuit a tué trois personnes dont une femme enceinte de huit mois. Le drame s’est produit ce dimanche 15 novembre à Yimbaya, un quartier de la commune de Matoto.

Selon un témoin interrogé par Africaguinee.com, l’incendie s’est produit dans la matinée. En sortant de la maison le matin, le père de famille Alexis Diallo a laissé sa femme et d'autres occupants en train de dormir. Entretemps, le courant a coupé. Au retour de l'électricité, la maison où dormaient les trois personnes a pris feu suite à un court-circuit. Les victimes n’ayant pas pu retrouver vite la porte de sortie ont toutes péri, consumées par les flammes.

« Le père de famille est sorti très tôt le matin. Le courant a coupéi entretemps. Et quand le courant est revenu, la maison a pris feu, alors que les occupants étaient enfermés. On a rappelé le père de famille pour lui dire de revenir rapidement. Pendant ce temps le feu avait pris le salon. Son épouse enceinte de huit mois a voulu rejoindre le salon pour sorti, c’est là qu’elle est tombée. Elle est morte sur place. Il y avait sa jeune sœur et une fillette qui ont aussi fui pour aller vers la cuisine, c’est là-bas qu’elles ont toutes trouvé la mort », explique un témoin.

Contacté par ses voisins, le père de famille, Monsieur Alexis Diallo, en service à l’office national du tourisme a fait demi-tour. Ayant découvert que sa maison a été consumée, il a aussitôt piqué une crise. Les corps des victimes ont été transportés à la morgue par les services de la protection civile.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com