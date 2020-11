Saloum Cissé prévient : "Que l'opposition accepte la main tendue ou pas…"

CONAKRY-Comment le camp présidentiel a-t-il accueilli la main tendue du président Alpha Condé vis-à-vis notamment de l'opposition ? Le Pouvoir est-il prêt à poser des actes favorisant l'apaisement ? Saloum Cissé, le Secrétaire Général du RPG arc en ciel a brisé le silence. Interrogé ce samedi 14 novembre 2020, ce haut responsable du parti présidentiel a été clair : l'appel du président ne signifie guère qu'il faut libérer des personnes accusées dans des crimes.

AFRICAGUINEE.COM : Le président de la République appelle au dialogue et tend la main à l'opposition. Quelle est votre réaction ?

SALOUM CISSE : En tant que père de la Nation, il n'a fait que son devoir. Il doit tendre la main à tout le monde pour que les guinéens soient unis autour des idéaux nobles concernant le pays. C'est notre créneau parce que sans union, il n'y a pas de force d'action. Nous avons applaudi des dix doigts cet appel du président de la République.

Pensez-vous que l'opposition devrait saisir cette main tendue ?

Qu'elle accepte ou pas, le devoir du président c'est de tendre la main. Maintenant la saisir ou pas, je ne peux me substituer à l'opposition pour répondre à leur place. Mais ce qui est sûr, dans la mouvance, notre philosophie, c'est la sérénité le calme. Le président l'a dit dès le départ qu'il n'est pas venu pour gouverner les cimetières. Au moment où il disait ça, la bataille était encore plus rude. Son seul problème, c'est de gagner dans les urnes. Il a patienté, il y a eu beaucoup de soubresauts mais qu'on a eu à gérer sans problème. Donc c'est son créneau et celui du parti.

Beaucoup de responsables politiques notamment de l'UFDG font l'objet de poursuites judiciaires, d'autres comme Chérif Bah sont en prison. Selon vous des gestes favorisant l'apaisement ne devraient-ils pas suivre cet appel du chef de l'Etat ?

Lorsqu'il s'agit de crimes, on ne peut pas parler de gestes. Parce que ce sont des vies qui ont été atteintes. On ne peut pas parler de main tendue à ce niveau. Il faut laisser la justice faire son travail pour que tous les actes de crimes soient punis. On ne peut pas vivre indéfiniment dans l'impunité, on doit nécessairement incarner la justice. Sans celle-ci il n'y a pas de société sereine et tranquille. Donc tous ceux qui ont le sang dans leur main doivent répondre nécessairement devant la justice. Cela n'a rien à voir avec la sérénité que nous cherchons.

Sauf que du sentiment de beaucoup cette justice dont vous faites allusion est à double vitesse et que c'est un camp qui est visée…

Ce n'est pas un problème de camp, plutôt un problème d'acteurs. Ce n'est pas un camp qui est visé, ce sont les acteurs qui sont sur le terrain et qui ont incarné ces maux qui sont poursuivis. Ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Que ce soit au niveau des forces de l'ordre, de l'opposition ou même de la mouvance, s'il y a des gens qui sont impliqués, ils vont répondre.

Il y a une situation qui s'est passée en Haute Guinée où des éleveurs ont été victimes d'abattage de leurs animaux dans la localité de Koumban. Quelle est votre réaction ?

C'est ma première nouvelle. Je n'ai pas eu échos de ça.

Votre dernier message ?

Nous demandons aux guinéens d'observer la sérénité et le calme pour que ce pays-là qui a tant souffert puisse sortir de l'ornière. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans développement, on incarnera toujours le rudimentaire. Tous les secteurs du développement ne peuvent pas être propulsés sans la paix. Nous exigeons la paix, la sérénité, la compréhension et l'entraide.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112