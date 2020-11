Nations-Unies : La Guinée portée à la tête du G77…

NEW-YORK- La Guinée vient d'être portée à la tête du G77, un groupe intergouvernemental composé 135 pays membres des Nations-Unies, en majorité en développement, mais aussi de la Chine. La désignation de la Guinée a eu lieu ce jeudi 13 Novembre 2020 2 à New-York, lors d'une séance solennelle qui a réuni les pays membres de l’organisation, a appris Africaguinee.com.

La Guinée, pendant une année, à compter de janvier 2021 va porter la voix du Groupe des 77 et la Chine aux Nations-Unies. Antonio Guterres Secrétaire Général de l’ONU, a assuré toute sa coopération et celle de son organisation pour accompagner la Guinée dans la conduite de sa mission.

‘’Je profite pour féliciter et présenter mes meilleurs vœux à la République de Guinée pour sa Présidence, en assurant de toute la coopération, tout l’appui de moi-même et du Secrétariat’’ a assuré la première personnalité des Nations-Unies.

Pour Mamadi Touré, Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger, c’est un grand défi, qui s’ouvre à la Guinée parce que, selon lui, les questions sont nombreuses, les positions doivent être ramenées à un consensus. Le chef de la diplomatie guinéenne, rassure toutefois que son pays est prêt et engagé à assumer cette responsabilité au compte de l’Afrique et au compte du Groupe des 77.

‘’La vision est déjà donnée par le Président de la République et y’a des questions sur lesquelles nous allons beaucoup nous concentrer. Notamment la question de l’autonomisation des femmes, la question de l’assistance publique au développement, la question des flux financiers illicites, le changement climatique et beaucoup d’autres questions’’, a martelé le ministre Mamadi Touré.

La Guinée est le 3ème pays de l’Afrique de l’Ouest à diriger cette organisation onusienne après le Ghana et le Nigéria, le 15ème du continent. Un moment historique pour Conakry. Elle représentera l’Afrique, au sein de cette organisation intergouvernementale, la plus importante du système des Nations Unies, a précisé le chef de la diplomatie guinéenne. Selon Mamadi Touré, cela traduit une vivacité de la diplomatie guinéenne.

Depuis sa création en 1935, le nombre des États du Groupe des 77 s’est accru. L’organisation compte aujourd’hui 135 pays y compris la Chine, mais elle a conservé son nom original en raison de sa portée symbolique et de son importance historique. La Guinée prendra officiellement les rênes de l’organisation officiellement en janvier 2021. Le passage de témoin se fera avec la Guyane à New-York.

Quelles vont être les priorités de la Guinée pendant sa présidence du G77 ?

‘’Les priorités de la Guinée, c’est d’abord la défense des positions africaines, les positions que l’Afrique aura adoptée au sein de l’Union Africaine, faire valoir celles-ci au sein du Groupe des 77 et en même temps, défendre tous les pays en voie de développement. Ensuite, renforcer la coopération sud-sud dans les domaines politiques, économiques, dans les domaines de l’environnement. Le message du Président, c’est que l’Afrique doit parler d’une même voix au sein de ce groupe et que la position africaine soit bien comprise et bien défendue par les autres pays du Groupe des 77. Par exemple, la réforme du conseil de sécurité’’ a expliqué le ministre Mamadi Touré.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13