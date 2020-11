Main tendue d'Alpha Condé : la position de Cellou Dalein Diallo…

CONAKRY- L'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) répondra-t-il favorablement à la main tendue du président Alpha Condé ? Interpelé par un journaliste d'Africaguinee.com Cellou Dalein Diallo a exprimé une position claire sur cette question. De manière anticipée, l'opposant a averti qu'on ne peut pas prétendre tendre la main pour un dialogue alors qu'on "harcèle, persécute, arrête" ses opposants à "tort".

"Ce n'est pas en harcelant, en persécutant, en arrêtant des innocents, des hauts responsables de l'opposition qu'on peut demander la paix. La paix est un comportement, il n'y a pas de paix sans justice, on n'obtient pas la paix par l'exhortation par la reconnaissance de ses vertus et de ses avantages. Personne ne dira qu'il est contre paix, mais de quelle paix ? Lorsque vous assassinez, vous accordez une impunité totale aux assassins, lorsque vous faites obstructions à la liberté des gens.

Lorsque vous envoyez des pickups chez une personnalité comme Chérif Bah, ancien gouverneur de la BCRG, vice-président de l'UFDG, vous l'arrêtez comme un vulgaire délinquants, sans mandat ni convocation, est-ce que vous voulez la paix dans ce cas ? Ce n'est ni le droit ni la morale. Lorsque vous tuez 48 personnes dont la plus part étaient en train de manifester leur joie (…) vous voulez la paix ?

La paix se construit par le respect des autres et de la Loi. En démocratie on dit que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Le peuple vote, vous changez ça, vous vous proclamez vainqueur, ensuite vous réquisitionnez l'armée et tirez sur tout ce qui bouge, c'est ça la démocratie ? Le dialogue est un instrument de la paix si les uns et les autres sont de bonne foi. Alpha Condé ne veut pas de dialogue. Et lui, ce n'est la force des arguments, c'est l'argument de la force. Ce n'est pas cela la démocratie", a clarifié le leader de l'UFDG.