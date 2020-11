La Banque UBA présente ses nouvelles empreintes commerciales en Afrique

Acteur majeur du secteur bancaire en Afrique, la Banque UBA (United Bank for Africa) réaffirme sa position de "leader", en offrant à ses clients à travers le monde, toute une gamme de services uniques pour leur faciliter la vie, et leur offrir ce qu'il y a de meilleur en matière d'innovation. Avec ses filiales africaines, UBA n'a eu de cesse d'investir dans l'innovation pour se rapprocher davantage de sa clientèle. Au point qu'aujourd'hui, avec sa nouvelle offre commerciale, tout le monde peut trouver son compte, avec des services qui répondent aux exigences du monde moderne.

Au cours d’une session virtuelle interactive qui s’est tenue ce vendredi 13 novembre 2020, avec différents médias africains, la Banque UBA a présenté ses nouvelles offres commerciales. Celles-ci reposent essentiellement sur l’empreinte commerciale en Afrique à travers des produits et services innovants, faisant de UBA un des leaders du secteur bancaire africain.

Cette session a été animée par Madame Ogechi Altraide, Group Head, Retail Liabilitie. Avec plus de 2 décennies d'expérience bancaire couvrant des rôles dans les opérations, les ventes, la gestion des succursales et régionales ainsi que la gestion d'équipe stratégique dans plusieurs grandes banques, madame Ogechi supervise actuellement l'acquisition de clients, l'intégration numérique et la croissance du portefeuille d'UBA pour le commerce de détail.

Dans son exposé, Mme Ogechi Altraide, a d’abord rappelé que l’empreinte commerciale de la banque UBA est présente dans 20 pays africains. Elle a plus de 20 Millions de clients, plus de 3000 guichets automatiques déployés à travers l'Afrique, plus de 20.000 points de vente déployés à travers le continent, plus de 10M de cartes actives et plus de trois 3 millions d’utilisateurs.

Vente au détail bancaire

« Le commerce de détail est une question de personnes et dans la banque de détail, nous offrons un moyen aux particuliers de gérer leur argent, d'avoir accès au crédit ainsi qu'à d'autres services financiers pertinents de manière sûre et pratique » explique-t-elle.

Dans UBA, la banque de détail s'adresse aux : enfants, jeunes et étudiants, marché de masse, aisés, MPME et diaspora. Parlant de la Philosophie mise en place pour cette nouvelle offre, elle mentionne que : « Notre philosophie du premier client est de nous assurer que nous accordons la priorité aux clients dans tout ce que nous faisons et de nous réjouir à chaque point de contact. C’est une stratégie aussi qui peut aider les Enfants et Adolescents, car les parents peuvent commencer à épargner pour l’avenir de leur enfant grâce à la proposition Kiddies and Teens avec laquelle, nous aidons à rendre la tâche plus facile avec un soutien dans : Économiser pour les frais de scolarité, Épargner pour l’avenir de votre enfant, Campagnes rentrée scolaire », précise la présentatrice.

Banque et PME

UBA reconnait que les PME sont importantes pour la croissance de toute économie. La proposition pour les micros, petites et moyennes entreprises est positionnée pour les soutenir. Ainsi, explique la conférencière, UBA propose aux PME des Services Financiers à moindre coût.

Réduction des coûts : Comptes à frais fixes, comptes de paiement à l'utilisation

- Accès au financement : prêts PME, fonds de roulement, financement d'actifs, prêts scolaires et médicaux, découverts, etc.

Services non-financiers

- Accès à de nouveaux marchés : Sessions de Networking, UBA Marketplace

Accès à l’information : Séminaires, webinaires et ateliers d'affaires

Renforcement des capacités : UBA, portail d'apprentissage des PME

Banque pour la Diaspora

"Profitez de la même qualité de service dans tous nos sites partout en Afrique ou dans le monde", appelle la présentatrice. A travers UBA Connect, c'est possible d'accéder à son compte One UBA depuis 20 pays, alors qu'avec Africash le client de UBA peut envoyer de l’argent en devises locales vers 20 pays.

Innovations qui stimulent la vente au détail

S’agissant de cette innovation, elle martèle que la Banque a mis en place l’Internet Banking. « Notre banque en ligne offre une plateforme robuste pour effectuer toutes vos transactions bancaires depuis n'importe quel endroit » ce, grâce aux virements bancaires, achats de Crédits, afficher plusieurs comptes dans plusieurs pays avec One-View.

En outre, il existe la plate-forme LEO qui permet aux clients d’obtenir une aide instantanée et effectuer des transactions avec le chatbot multilingue leader du secteur (anglais, français, portugais, swahili) sur Facebook, Apple, WhatsApp

Ouverture de Compte, Achat de crédits, Virement, Solde, Relevés bancaires

Guichets & Cartes

«Avec une présence dans 20 pays à travers l'Afrique, nos guichets automatiques sont disponibles pour vous servir. Nos cartes peuvent être utilisées chez 200 millions de commerçants et distributeurs automatiques dans le monde », a fait savoir Ogechi Altraide.

D’autres services sont mis en place par la Banque. Ce sont entre autres : Dépôt d’argent ; Cartes débits ; Cartes prépayés ; Prepaid Cards ; Envoyez et recevez de l'argent via nos guichets automatiques.

Paiements et recouvrements

Avec ce service, les clients professionnels peuvent recevoir de l'argent facilement via des canaux de collecte directement dans leurs comptes.

Services bancaires en milieu de travail

UBA propose pour les salariés de fournir des produits et des solutions sur mesure qui répondent aux besoins individuels à travers les spectres de revenus. Ateliers de planification financière ; Avance sur salaire ; Actualités mensuelles ; Prêts à la consommation.

Depuis sa création, la Banque UBA s’est imposée à travers le monde. C’est pourquoi, elle n’a cessé de recevoir des prix et des reconnaissances au niveau continental et international.

