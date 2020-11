Guinée : ce que demande l'UPR de Bah Ousmane après la réélection d'Alpha Condé…

CONAKRY-Resté jusque-là silencieux, le parti de Bah Ousmane, a brisé le silence sur l'issue de l'élection présidentielle du 18 octobre, qui a consacré la victoire d'Alpha Condé. Dans une déclaration publiée ce samedi 14 novembre 2020 dont copie est parvenue à notre rédaction, l'UPR a félicité le président élu et l'invite à œuvrer pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Nous vous proposons ci-dessous l'intégralité de la déclaration.

A l’issue du 1er tour de l’élection Présidentielle du 27 Juin 2010, l’Union pour le Progrès et le Renouveau (UPR) s’est constitué en Parti allié en réponse à la sollicitation du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) sur la base d’une Convention d’alliance conclue le 21 Août 2010 à l’effet de soutenir son candidat, le Professeur Alpha CONDE, au second tour.

Par la suite, au terme du premier mandat du Président de la République, le Professeur Alpha CONDE, et à l’occasion de l’élection présidentielle du 11 Octobre 2015, à laquelle il était candidat de nouveau, la Session extraordinaire du Comité Central du Parti tenue les 21 et 22 Août 2015 à Conakry, décidait de renouveler son soutien à cette candidature et de reconduire en conséquence, le Protocole d’Accord Politique conclu avec le RPG en 2010.

Dans la perspective de l’élection présidentielle du 18 Octobre 2020, comme il est de tradition en pareil cas, conformément aux textes fondateurs du Parti, et tenant compte de la crise sanitaire avérée, liée à la pandémie de la COVID -19 et les restrictions subséquentes, l’UPR a organisé des consultations au niveau de toutes ses structures de l’intérieur du pays et de l’étranger, couronnées par les Assises Nationales du Parti tenues du 19 au 22 Août 2020 à son siège à la Minière.

Ces Assises Nationales ont été tenues en lieu et place de la session du Comité Central du Parti afin de recueillir les avis et recommandations par rapport à la conduite à tenir pour cette échéance.

La Résolution adoptée au terme des travaux de ces Assises Nationales, a engagé le Parti à accompagner à nouveau le Professeur Alpha CONDE, candidat du RPG AEC à l’élection présidentielle du 18 Octobre 2020.

Ce faisant, de renouveler le Protocole d’Accord Politique du 21 Août 2010.

Suite à l’organisation de l’élection présidentielle du 18 Octobre 2020, après la publication des résultats provisoires par la CENI le 24 Octobre 2020 suivie de la proclamation par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs le 07 Novembre 2020,

Le Bureau Exécutif National de l’UPR, réuni en séance extraordinaire le Mardi 10 Novembre 2020 à son siège à la Minière,

Prenant acte des résultats consignés dans l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle rendu en son audience du 07 Novembre 2020,

Se réjouit et apprécie le bon déroulement du processus électoral dans un climat calme et apaisé.

Rend hommage au Peuple de Guinée pour le sursaut patriotique et la maturité politique qui ont permis le bon déroulement du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020.

Félicite très chaleureusement le Professeur Alpha CONDE, candidat du RPG AEC pour sa brillante victoire et la confiance que le Peuple de Guinée lui a renouvelé à l’occasion de cette élection.

Exhorte le Président élu, le Professeur Alpha CONDE, à tirer de sa très riche expérience accumulée au fil d’un long combat politique, toutes les ressources requises en vue :

de conforter davantage l’ancrage de notre pays dans les valeurs démocratiques et de défense des droits et libertés fondamentales et individuelles des filles et fils de la République de Guinée ;

d’œuvrer aujourd’hui plus qu’hier, à la promotion et à la consolidation de la paix, de la concorde sociale et de l’unité nationale, gages certains de la réussite du vaste programme de développement, qu’il ambitionne pour les Guinéennes et les Guinéens.

Réaffirme sa ferme volonté de ne rien ménager pour apporter sa modeste contribution à la réalisation de ce programme.

Déplore et condamne les violences post-électorales ayant entrainé malheureusement de nombreuses pertes de vies humaines et des blessés civiles et membres des forces de défenses et de sécurités (FDS) ainsi que d’importantes destructions de biens publics, privés et des dégradations d’infrastructures de toute nature.

S’incline pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de ces violences post-électorales, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Invite les autorités compétentes à diligenter les enquêtes requises afin que justice soit rendue.

En appelle aux forces vives de la Nation pour qu’elles s’engagent résolument dans la mise en œuvre de leur mission essentielle, celle de préserver la paix, la concorde sociale et la stabilité du pays.

Remercie et félicite les militants, les militantes et les responsables du Parti pour leur implication à tous les niveaux dans le processus qui a conduit à la victoire du Professeur Alpha Condé.

Vive l’UPR

Vive l’Alliance UPR - RPG AEC

Vive la République de Guinée

Conakry, le 14 Novembre 2020

Le Bureau Exécutif National