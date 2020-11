Alpha Condé fait un avertissement : "Je serais impitoyable…"

CONAKRY-Alpha Condé, nouvellement élu pour un nouveau mandat de six ans, décline ses intentions. Le président guinéen sur un ton ferme indique qu’il sera désormais ‘’impitoyable’’ face aux ‘’prédateurs’’ de l’économie de son pays.

‘’Je serais impitoyable, cela veut dire que je ne tolèrerais plus ni corruption, ni copinage, ni népotisme. Je veux maintenant qu’on gouverne pour le peuple", a-t-il déclaré interrogé par Rfi.

Alpha Condé a tout de même fait un aveu d'échec quand il a déclaré : " J’estime que je n’ai pas réussi ce que je voulais, c’est-à-dire transformer les conditions de vie des femmes et des hommes à cause des cadres. Mon objectif ce sont les routes et l’amélioration des conditions de vie des populations particulièrement des femmes, des jeunes et des gens des campagnes’’ a indiqué Alpha Condé.

Il prévient qu'il tolérerait plus que l’argent du contribuable soit utilisé par des cadres au détriment de la population.

‘’ Pour le moment la question qui se pose à moi c’est ce que je dois faire pendant ces six années, est-ce que je pourrais le réussir. C’est ça ma préoccupation. Il ne s’agit plus que l’argent soit utilisé par les cadres mais que l’argent serve à la population’’ a-t-il annoncé.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com