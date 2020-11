La Guinée à l'honneur : l'IST de Mamou emporte un prix à l'international…

CONAKRY- L’institut supérieur de technologie de Mamou a remporté un prix à l'international grâce à une invention (voir photo)qui a montré ses prouesses, dans la lutte contre l'épidémie de Coronavirus.

L’institut supérieur de technologie de Mamou a remporté le prix de l’UEMOA du 8ème salon Africain de l’Invention et de l’Innovation Technologique tenu à Brazzaville, du 15 au 18 octobre 2020 dernier lors de sa première participation à cet événement.

Il s’agit d’un prix obtenu devant 17 pays africains et qui a réuni 33 inventions. A l’issue de l’évaluation du jury, l’invention guinéenne de l’institut supérieur de technologie de Mamou a été désignée comme la meilleure de l’édition. Un sentiment de fierté pour le Directeur de l’institut.

« C’est pour nous l’institut de Mamou un honneur d’être parmi vous pour remettre ce prix obtenu au 8ème Salon Africain de l’invention et de l’innovation technologique » a déclaré le Directeur Général de l’institut de Mamou, Pr Cellou Kanté.

En effet, c’est suite à l’appel lancé par le gouvernement guinéen à l’endroit des instituts supérieurs et des écoles professionnelles à s’impliquer dans la riposte contre la pandémie de Covid-19, que des étudiants de l’institut de Mamou ont réussi à mettre sur point un kit sanitaire multifonctionnel pour lutter contre la propagation de la maladie. Africaguinee.com a fait un focus sur cette invention, il y a quelques mois. L'article est consultable sur ce lien. Guinée : un produit innovant dans la lutte contre le COVID-19 voit le jour à Mamou…

« Dès que l’appel a été lancé on a mis en place une équipe de recherche qui a mis à point ce kit automatique de lavage de mains. Au fait, c’est un kit qui est assez complexe et qui a montré de très bonne qualité sur le plan national et international. C’est ce qui a fait qu’on a obtenu ce prix au 8ème salon Africain de l’innovation et l’invention technologique à Brazzaville » a expliqué Pr. Kanté.

La réussite de cette invention a été possible grâce à une équipe de jeunes étudiants et enseignants chercheurs guinéens de l’institut de Mamou. Salif Camara, enseignant chercheur dudit institut a fait une brève présentation de l’appareil dont lui et ses compagnons ont réussi à mettre à point.

« A Brazzaville, il y avait 17 pays et 33 inventions (…) J’ai vu beaucoup d’inventions lors de ce salon, mais la nôtre était plus en avance. Car le kit à lui seul, gère le lavage des mains, un gel avec une substance savonneuse et l’eau. Il dispose d’un thermo flash, un instrument de séchage de main, un tableau où défilent des messages de sensibilisation sur les mesures barrières dans plusieurs langues. Le système est entièrement automatique et hybride. Il a une borne pour le panneau solaire sur lequel on peut brancher dans les zones où il n’y a pas de courant. L’appareil est capable de contrôler le niveau de solution qui est à l’intérieur lorsque l’eau finit. Il y a un dispositif aussi qui contient l’eau usée, dès qu’il est plein, il arrête de fonctionner. Nous sommes à la 6ème version mais nous allons encore retravailler l’appareil pour le rendre plus performant. Nous allons bientôt sortir la 7ème version dont je me réserve le droit de dire » a fait savoir l’enseignant chercheur, Salifou Camara.

Selon le DG de l’institut technologique de Mamou, des démarches pour l’obtention du brevet de l’invention auprès l’organisation Africaine de la propriété intellectuelle de Yaoundé a été entamée pour couvrir le travail de l’invention guinéenne, ceci grâce à l’appui du ministre de l’industrie.

Pour le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce prix est une fierté guinéenne en général et son département en particulier. Car, il démontre la qualité de l’enseignement des universités guinéennes.

« C'est une fierté pour toute la nation guinéenne en général et le Ministère de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en particulier, de voir une institution guinéenne décrocher un prix qui a mis en compétition 17 pays africains. Cela démontre à suffisance la bonne santé de la recherche et de l'innovation technologique au sein de nos institutions d'enseignement et de recherche », déclaré Dr Aboubacar Oumar Bangoura.

Il invite toutes les autres institutions d'enseignement supérieur de suivre l'exemple de l'IST de Mamou pour le rayonnement de la science et de la technologie en Guinée.

Il faut noter que l’institut de Mamou a été créé en 2005. Mais c’est en 2006 qu’il a ouvert ses portes aux étudiants. Chaque année, au moins 220 ingénieurs en différents profils qui reposent fondamentalement sur l’informatique électronique sortent, de ce temple.

Avec cette distinction, l'IST de Mamou obtient un montant qui s’élève à cinq millions francs CFA (5 000 000 CFA).

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28