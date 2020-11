Kabèlé se fâche : "Quand quelqu'un a été arrêté à Pinè à la frontière…"

CONAKRY- L'ancien ministre de la Défense s'insurge contre la vague de poursuites judiciaires engagées contre des responsables de l'opposition, après l'élection d'Alpha Condé à un nouveau mandat. Maître Abdoul Kabèlé Camara appelle le gouvernement à se ressaisir. Car, prévient-il, ce n’est pas dans la peur, ni dans la tyrannie, moins dans le despotisme que l’on peut faire évoluer un pays.

« Je me suis levé contre une forme de violation flagrante des droits et des libertés. Quand il a été question d’arrêter une personne à Piné à la frontière guinéo-ivoirienne pour soit disant un complot contre la République, à l’occasion de cet événement j’ai dit non à la violation des principes élémentaires de la légalité, de la violation des droits de l’homme. Vous connaissez enfin l’histoire à quel résultat la Guinée a abouti. Aujourd’hui il est président de la république et depuis 10 ans. Aujourd’hui nous sommes face à ce que l’on appelle violation flagrante des droits et des libertés. Hier face aussi à une république forte, je me suis levé contre de telles pratiques, aujourd’hui je ne peux pas rester indifférent. C’est pourquoi je suis aux côtés de mon frère (Cellou Dalein Diallo ndlr), de son parti et des partis alliés qui l’ont soutenu durant ce processus électoral.

Je suis là pour apporter tout mon soutien et dire que le pays ne doit pas évoluer de cette manière. Qu’allons-nous laisser pour les générations futures ? A vous jeunes filles, jeunes garçons ? Quand on sait que le cas d’espèce face à une dictature, les gens sont arrêtés on ne sait comment, on va à leurs domiciles, sans accomplir aucune procédure légale, on va directement chez quelqu’un, dans sa famille, on le kidnappe, on l’amène directement à la police judiciaire. Ça c’est des choses regrettables, les lois de procédure pénale sont d’ordre publique, on ne peut pas les violer. Nous souhaitons que ce gouvernement-là se ressaisisse. Ce n’est pas dans la peur, dans la tyrannie, dans le despotisme que l’on peut faire évoluer un pays », s'est insurgé ce candidat malheureux à l’élection présidentielle du 18 octobre.

Il avertit qu’à force de taper sur le peuple, il finit par se réveiller et se retourner contre les oppresseurs. « Aujourd’hui nous sommes convaincus que si la ligne de conduite du gouvernement ne change pas, c’est le gouvernement lui-même qui va provoquer sa propre chute. Parce qu’à force de taper sur le peuple, le peuple finit par se réveiller et se retourner contre les oppresseurs. Donc j’en appelle au réveille de tout le monde, à la sagesse des gouvernants, nous vivons des moments très difficiles. Les gouvernants doivent savoir à force de taper sur les gouvernés l’effet contraire peut se produire. Nous avons besoin de la paix, monsieur Cellou Dalein Diallo est un homme de paix, rien qu’à le voir vous ne pouvez pas l’assimiler à un ethnocentriste, à un oppresseur, à un dictateur, c’est un homme paisible, pacifique qui a toujours évolué de cette manière. D’ailleurs c'est son éducation, ça c’est la base de la famille même. Nous sommes là pour défendre les principes de la légalité, la paix en Guinée est la sève nourricière de tout le monde », a martelé l'ex ministre de la Défense.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

