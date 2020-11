Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concessionminière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040.

GAC recrute : UN(E) TECHNICIEN (NE) SENIOR INSTRUMENTATION

Site d’affectation : Kamsar

Date de publication : 13 Novembre 2020

Objectif :

Mener des activités simples de maintenance préventive et corrective sur une large gamme d’instruments et d’équipements conformément aux exigences du fabricant d’équipement d’origine (FEO) et aux politiques, processus et procédures établis, en fournissant des services de maintenance de l’équipement sûrs et efficaces, afin de soutenir le maintien de l’efficacité des opérations de l’entreprise, la réduction des pannes et la réduction du temps d’arrêt de la production.

Tâches principales :

Suivre tous les politiques, procédures, systèmes et contrôles fonctionnels, ainsi que les règlements et pratiques de sécurité au travail requis, afin de protéger le personnel et l’ensemble des équipements.

Exécuter des tâches planifiées et réparer les équipements, informer le superviseur de l’état des activités et signaler toute anomalie ou tout incident, au besoin.

Aider à enquêter sur les défaillances des équipements et les opérations défectueuses difficiles à diagnostiquer et formuler des recommandations en temps opportun.

Consigner les données sur le système de maintenance afin de tenir à jour les dossiers sur les activités de maintenance.

Installer, réparer, entretenir et vérifier les instruments et le matériel d’essai utilisés pour mesurer et contrôler les variables telles que la pression, le débit, la température, le mouvement, la force et la composition chimique, à l’aide d’instruments de précision et d’outils manuels.

Démonter les composants ou les équipements d’essai défectueux, examiner et vérifier les mécanismes et les circuits pour déceler les défauts.

Effectuer des inspections et des vérifications de routine des équipements conformément aux stratégies d’entretien préventif.

Mettre en œuvre des activités d’isolement des instruments et de délivrance de permis conformément aux normes et procédures approuvées afin d’atténuer ou de minimiser les risques de blessures ou de dommages à l’entreprise conformément aux contrôles établis.

Signaler tous les accidents, incidents et quasi incidents au superviseur de l’instrumentation et de l’électricité et aider à l’enquête sur les incidents afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent.

Se conformer aux politiques, procédures et contrôles pertinents en matière de gestion de la sécurité, de la qualité et de l’environnement afin d’assurer la sécurité des employés, la conformité aux lois et une attitude environnementale responsable.

Effectuer d’autres tâches ou affectations connexes selon les directives.

Qualifications/Compétences

Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (avec certificat de qualification technique) dans un domaine pertinent, de préférence avec un accent particulier sur l’instrumentation.

Avoir au moins 2 à 3 ans d’expérience dans la maintenance (instrument/automatisation), de préférence dans l’industrie lourde.

Avoir de bonnes aptitudes dans le dépannage et la résolution de problèmes (y compris dans le dépannage des instruments).

Avoir de bonnes connaissances de tous les outils, équipements et processus de maintenance des instruments.

Connaissance de l’installation, de la configuration, de l’étalonnage et de la maintenance des instruments, y compris des interfaces avec les systèmes PLC, DCS et SCADA.

Connaissance des applications Siemens Automation (Simatic Manager, TIA Portal et WinCC).

Être capable de lire et d’interpréter des dessins techniques, des schémas et des rapports, y compris des schémas P&ID et des schémas de contrôle.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN(E) TECHNICIEN (NE) SENIOR INTRUMENTATION, par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (23/11/2020 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.