Promotion de l’excellence : Total Guinée récompense le meilleur chauffeur de sa flotte pour l’année 2019…

CONAKRY- Fidèle à sa tradition, la compagnie d'hydrocarbures Total Guinée, a récompensé cette année encore, le meilleur chauffeur de sa flotte pour l'exercice 2019. L'objectif est de promouvoir l'excellence et la sécurité au sein de l'entreprise. La remise du prix "meilleur chauffeur pour l’année 2019" de la flotte de Total a eu lieu le mardi 10 novembre 2020, à la station Total Sansfil PTT dans la commune de Kaloum. Pour cette édition, c’est Abdoul Aziz Diallo, chauffeur du parc UMS qui a remporté le prix.

La cérémonie de remise a mobilisé plusieurs invités de marque dont entre autres : Le Directeur Général de Total Guinée, l’ONAP, la SGP, l’union des transporteurs, UMS, le DEX de Total Guinée, DRHSQ de Total Guinée, le Responsable transport ainsi Responsable Marketing, Communiction & Digital ainsi de Total Guinée. Le lauréat de cette année, a bénéficié, en plus des cartes carburant déjà reçus, un satisfecit, un gros congélateur et une télé écran plat.

Dans son intervention de circonstance, le Directeur Général de Total Guinée est revenu sur l'objectif de cet événement. « C’est un moment de reconnaissance à monsieur Abdoul Aziz Diallo, chauffeur émérite du parc UMS qui a tout fait pour mériter de par sa performance du meilleur chauffeur du parc Total pour l’année 2019. Nous sommes ultra mobilisé au niveau de Total pour faire en sorte que le transport d’hydrocarbures soit fait de la bonne façon, de la manière la plus professionnelle possible et en toute sécurité », a expliqué Nicolas LISIECKI.

Poursuivant, il a ajouté que la meilleure façon de satisfaire les clients de Total Guinée, c’est le transport du carburant à destination et en toute sécurité.

« Total qui est depuis bientôt 60 ans en Guinée, n’a de cesse de vouloir satisfaire ses clients. Pour cela, transporter du carburant à destination, c’est le meilleur moyen de les satisfaire, c’est le meilleur moyen de répondre à la demande et c’est le meilleur moyen de concrétiser l’ambition du groupe et devenir le major de l’énergie responsable. Nous sommes ultra mobilisés au niveau de Total pour faire en sorte que le transport des hydrocarbures soit fait de la bonne façon, de la manière la plus professionnelle possible et en toute sécurité », a-t-il ajouté.

La priorité absolue chez Total Guinée, c’est zéro accident, précise Nicola LISIECKI. Pour ce faire, Total Guinée ne lésine pas sur les moyens. Elle a misé sur la procédure, la formation et les règles qui sont solides et sur lesquelles, elle se base pour devenir de plus en plus professionnel.

"La première raison de cette objectif là c’est le respect de la vie humaine et de faire en sorte que vous chauffeurs, votre assistant chauffeurs, que ce soit les gens qui sont dans la cabine ou les gens en dehors de la cabine, personne ne perde la vie ou ne soit blessé dans le cadre des opérations du carburant », a précisé le Directeur Général de Total Guinée.

Pour sa part, le Directeur d’exploitation de Total Guinée, a donné l’objectif de ce challenge. D’après Amaka David GUINDO, cette initiative vise à inciter les chauffeurs à respecter vigoureusement les mesures de sécurité établies par Total Guinée.

« L’objectif du chalenge c’est d’inciter nos chauffeurs à respecter tout ce que nous avons définis comme règles : c’est-à-dire le respect des heures de conduite, le respect des temps de conduite continue, le temps de conduite hebdomadaire », a fait savoir Directeur d’exploitation de Total Guinée.

Après avoir reçu son satisfecit et ses cadeaux composés de cartes de carburant, un satisfecit, un gros congélateur et une télé écran plat, le lauréat a exprimé ses sentiments de satisfaction avant de formuler des remerciements vis-à-vis de Total qui a pris cette initiative. « Je suis très réconforté aujourd’hui, c’est un sentiment de fierté pour moi. Je remercie la compagnie Total et ma société UMS. Je remercie aussi mes amis chauffeurs parce que sans eux je ne peux rien. C’est un challenge pour tout le monde, aujourd’hui ce n’est pas moi le gagnant, c'est une victoire de tout le monde. Demain ça sera certainement eux », a déclaré Abdoul Aziz Diallo avant de dévoiler son secret.

« C’est la conduite défensive, la concentration, adapter la vitesse à l’état de la route, aux événements qui se déroulent sur la route et prendre en compte de tous les autres événements : éviter les fautes, éviter les fautes des autres, en tenant compte des conditions de circulation tout en procédant à trois techniques de base. Technique de vision, maitrise du véhicule et technique d’association. Voilà la conduite défensive. Je conseille tous les chauffeurs de faire comme moi parce que doucement, c’est ce qui gagne, aller vite te fait perdre, il faut toujours respecter les règles, c’est ce qui fait gagner quelqu’un », a expliqué le lauréat gagnant.

Le représentant d’UMS à cette cérémonie, a au nom du patron de la société UMS formulé des remerciements à l’endroit de Total Guinée pour ce geste honorifique. Il a également promis que l’UMS continuera toujours à œuvrer dans le but de satisfaire ses clients.

« Merci à notre partenaire Total, aujourd’hui c’est une fierté pour tous les transporteurs guinéens, africains de la sous-région, nous savons que nous sommes honorés et nous vous remercions. Ce satisfecit et ce challenge c’est pour tout UMS. Nous vous promettons de faire mieux encore pour respecter les consignes de sécurité. Que les chauffeurs sachent que ce challenge appartient à toute la société UMS. Au nom de notre patron, nous vous remercions, nous vous félicitons et nous vous rassurons que nous sommes entièrement à la disposition de nos clients. La qualité fait la différence, UMS fera la qualité de son transport », a promis Colonel Younoussa BAH.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023