Centre "sans Loi" de Kindia : l'Etat passe à l'action, les commerçants sommés de quitter

KINDIA- C'est la stupeur et la consternation à Kindia ! Dans la journée du mercredi 11 novembre, des hommes lourdement armés habillés en uniformes militaires ont semé la panique au centre commercial "sans loi", objet de litige entre l'Etat et l'opérateur économique Elhadj Ousmane Fatako Baldé. Des agents des forces de l'ordre sont venus inopinément sommer les commerçants de plier bagages, sans délai.

Chez les commerçants, c'est l'incompréhension. Car, un compromis avait été trouvé récemment entre la chambre préfectorale de commerce et les autorités locales pour prolonger de deux mois, le délai de déguerpissement.

« Hier, à 12h, on a reçu des forces de l’ordre devant nos magasins, ‘’lourdement armés’’, ils ne nous ont même pas salué. Ils sont venus nous dire, ‘’on vous donne jusqu’à 18 h’’ pour quitter les lieux si vous ne quittez pas, nous allons fermer vos magasins. Ça créé une panique totale dans le centre. Tout le monde a eu peur. De 14h à 19h les gens étaient en train de vider leurs marchandises, d’autres ont eu où envoyer leurs marchandises, mais d’autres non. Et ce matin, nous sommes venus, on n’a pas trouvé les forces de l’ordre, certains magasins sont fermés, d’autres sont par contre ouverts. Nous sommes là et nous espérons qu’une entente sera trouvée pour que nous puissions rester ici » souhaite Mamadou Lamarana Sow, un des occupants du centre commercial ‘’Sans Loi’’.

Joint par Africaguinee.com, le président de la chambre préfectorale du commerce n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant. Toujours est-il que cette affaire est pendante devant la Cour Suprême.

Nous y reviendrons !

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com