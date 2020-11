La police passe à l'action : Des hommes armés débarquent chez Koundouno…

CONAKRY-Après la sortie du procureur de Dixinn, Sidy Souleymane Ndiaye, les services de sécurité passent à l'action.

Ce mercredi 11 novembre 2020, dans la matinée, des policiers armés ont débarqué chez l'activiste Sékou Koundouno, cité par le procureur parmi les "personnes activement recherchées", par son parquet.

Son épouse que nous avons eue au téléphone nous a confié qu'elle était en train de nettoyer la maison quand elle a vu subitement, des hommes faire irruption, à l'intérieur de la cour, sise à Lambanyi, dans la commune de Ratoma.

Selon nos informations, ce sont des agents des unités de police de la BRB (brigade de répression et du banditisme), BRI (brigade de répression et d'intervention) et BAC (brigade anti criminalité) lourdement armés, qui ont débarqué au domicile Sekou KOUNDOUNO. Ce dernier était absent.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com