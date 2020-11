La Guinée enregistre son meilleur score au Millennium Challenge Corporation

Le Département d’Etat américain a publié le 9 novembre 2020 l’évaluation 2021 de son programme Millennium Challenge Corporation (MCC). La Guinée y a enregistré son meilleur résultat à date avec neuf (9) indicateurs validés contre sept (7) l’année dernière.

Le programme MCC est une agence indépendante du gouvernement des Etats-Unis créée en 2004 pour former un nouveau partenariat entre les Etats-Unis et les pays en développement. Le but du MCC est d’encourager les pays en difficultés économiques à mettre en place des réformes qui vont améliorer l’attractivité économique de leurs pays, renforcer l’Etat de droit et rehausser le niveau de vie des populations. Le programme est évalué à travers trois axes subdivisés en 20 indicateurs conditionnant l’éligibilité des pays :

1. La bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques ;

2. La création d’un environnement propice à l’initiative privée (libertés économiques) ;

3. L’engagement de l’Etat à faire des investissements dans le secteur social (capital humain).

En cas d’accès aux exigences du programme MCC, la Guinée pourra bénéficier d’un financement du Congrès américain sous la forme d’un don pouvant atteindre 500 millions de dollars US. Ceci pour financer des projets vitaux pour le développement du pays dans les infrastructures publiques à fort impact social (travaux publics, agriculture, énergie, hydraulique, assainissement, santé, etc.)

La bonne performance de la Guinée à l’évaluation 2021 s’explique par la mise en œuvre d’un ambitieux programme de réforme pour améliorer l’environnement des affaires et le financement de projets majeurs pour améliorer le quotidien des guinéens.

Avec neuf (9) indicateurs validés et l’obtention de l’indicateur de ‘contrôle de la corruption’, la Guinée se rapproche davantage des dix (10) indicateurs nécessaires pour l’obtention du programme compact du MCC qui permettra au pays d’obtenir un don allant jusqu’à 500 millions de dollars US pour la réalisation d’importants projets de développement.

Pour rappel, depuis 2018 le Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Publics Privés (MIPPP) est chargé de la coordination du programme d’accès au MCC pour la République de Guinée. Il travaille en collaboration avec les points focaux des départements ministériels pour assurer l’obtention d’une subvention du programme MCC conformément aux instructions du Président de la République, le Pr. Alpha Condé.

Pour plus d’informations sur les résultats de la Guinée au MCC, consultez : https://www.mcc.gov/who-we-select/scorecard/fy-2021/GN

Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Publics Privés