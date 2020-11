Guinée-Tchad : Naby Keita et ses coéquipiers joueront à "huis-clos"…

CONAKRY-Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, le syli national de Guinée affronte le Tchad dans son antre du stade du 28 septembre de Conakry.

Cette affiche alléchante connait un aspect plutôt particulier cet après-midi du mercredi 11 Novembre 2020. A cause de la pandémie de Covid 19, Naby Keita et ses coéquipiers vont devoir croiser le fer dans un stade vide. Ce match va se jouer à huis-clos selon les normes sanitaires édictées par la FIFA et la Confédération Africaine de Football (CAF).

Logée dans le groupe A en compagnie du Mali, de la Namibie et du Tchad, la Guinée occupe la tête de cette poule à égalité de points (4) avec le Mali. La Namibie est troisième avec trois points et le Tchad ferme la marche avec deux défaites de suite et zéro pointé.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13