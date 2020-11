Cellou Dalein Diallo : " le tyran a décidé de décapiter mon Parti…"

CONAKRY-Alors que plusieurs responsables de son parti sont dans le collimateur de la justice, Cellou Dalein Diallo, a fermement réagi, ce mercredi 11 novembre 2020.

Le leader de l'UFDG a trouvé des "mots forts" pour dénoncer l'action engagée par les autorités judiciaires contre des responsables de l'opposition. Selon, "le tyran a décidé de décapiter son parti. Merci de lire l'intégralité de sa réaction.

"Les violences déclenchées par Alpha Condé pour faire passer son coup d’état électoral continuent de faire des victimes, notamment dans les rangs de l’UFDG.

Après m’avoir séquestré à mon domicile, fait occuper par l’Armée mes bureaux et le siège de mon Parti et fait tuer par balles 48 personnes, le tyran a décidé de décapiter mon Parti en se livrant à l’arrestation de ses dirigeants.

Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Baldé, Abdoulaye Bah ainsi qu’Etienne Soropogui et Sékou Koundouno sont aujourd’hui dans le collimateur de Alpha Condé qui a déjà actionné sa justice à cet effet. Et le motif est vite trouvé. Ils sont accusés par le Procureur de proférer des menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre public alors que les 48 morts des violences post-électorales et les 99 morts du FNDC n’ont encore suscité aucune réaction de la part de notre Procureur.

Quelle honte!"