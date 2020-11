Guinée : Sidya Touré engage une "nouvelle bataille"…

CONAKRY-Empêché de sortir du pays par les autorités aéroportuaires, Sidya Touré dont les documents de voyage sont confisqués depuis près d'un mois, a décidé d'engager une "nouvelle bataille".

Le leader de l’union des forces républicaines (UFR), vient d'introduire une ‘’sommation interpellative de restitution de son Passeport’’ saisi le 14 octobre dernier.

Dans cette bataille judiciaire, l’ancien premier ministre guinéen a fait appel aux offices d’un avocat du barreau guinéen et d’un huissier. La requête dont copie est parvenue à Africaguinee.com, fait "injonction" aux autorités de restituer son passeport. Elle a été soumise au ministre de la sécurité, au directeur national de l’air et des frontières et aux commissaires spécial de l’Aéroport international de Conakry-G’Bessia.

Dans ce document, il est indiqué que ces autorités ne sauraient "ni ignorer, ni disconvenir" que le 14 octobre 2020 que le requérant (Sidya Touré, ndlr) a été systématiquement empêché de sortir du territoire pour se rendre en Côte-d’Ivoire pour une raison de santé.

‘’En effet pendant que M. Sidya Touré s’apprêtait à observer ses formalités d’usage, ses titres de voyage, notamment son passeport et son billet lui ont été retirés par le commissaire spécial de l’aéroport de Conakry. Finalement ce dernier a disparu de son bureau empêchant le requérant de prendre son vol’’ explique le document.

De toute évidence, précise la requête, Sidya Touré ne fait l’objet d’aucune "poursuite administrative ou judiciaire" encore moins, aucune "interdiction" de sortie du pays ne lui a été notifiée. Pour l'avocat maitre Salifou Béavogui, son client est simplement victime "d’arbitraire et d’injustice" d’un autre âge.

L’Huissier maître Souleymane Diongassy Bah, fait sommation aux autorités concernées d’ordonner au commissaire spécial de l’aéroport de "restituer" purement et simplement le document de voyage de Sidya Touré.

Sauf que ce dernier, déclare aux requérants, qu’il ‘ n’a pas encore reçu l’ordre de la hiérarchie pour le faire’’.

A suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com