Guinée : Que compte faire Lama Sidibé après l'attaque contre son domicile ?

CONAKRY-Que fera Lama Sidibé après l’attaque de son domicile le week-end dernier au quartier Lambangni ?

Joint par Africaguinee.com, l'avocat de l’artiste maitre Salifou Béavogui nous a indiqué, qu'il va "porter plainte" devant les juridictions compétentes pour exiger que "justice soit rendue."

L’avocat de Lamah Sidibé a précisé qu’une procédure judiciaire a déjà été enclenchée et qu'une plainte contre X est en cours. « J’attends le Procès-Verbal de constat pour déposer la plainte », a déclaré Maitre Salifou Béavogui.

Dans la nuit de samedi à Dimanche 08 novembre, le domicile de la star de la musique pastorale guinéenne a été attaqué par des agents habillés en uniformes vers 00h. Ils ont presque tout saccagé, avant de s'en aller, sans présenter un mandat.

L’avocat de ce célèbre artiste dénonce un abus et une violation des lois guinéennes. « Si on a besoin de lui, on aurait pu le convoquer tout simplement au lieu de débarquer comme ça nuitamment et saccager tout », a fustigé Me Béavogui.

Du côté des autorités guinéennes, aucune déclaration officielle n'a été faite jusque-là sur cette attaque.

