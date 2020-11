Avis de recrutement d’un (e) Comptable au sein de l’UCEP

REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP)

PROJETS DE LA BANQUE MONDIALE : POJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE, DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE (EGTACB)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT D’UN (E) COMPTABLE AU SEIN DE L’UCEP POUR LE PROJETS DE LA BANQUE MONDIALE : POJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE, DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE (EGTACB)

Le Gouvernement guinéen a obtenu de la Banque mondiale un financement additionnel FA D200-GN à travers le Projet d’Assistance Technique, de Renforcement des Capacités et de Gouvernance Economique (EGTACB) dont le but est de rétablir et de renforcer les systèmes et pratiques de base afin d’améliorer la gestion des finances et des ressources humaines de l’administration publique.

Le projet comporte deux composantes principales :

Le renforcement de la gestion de base des dépenses publiques, supervision et contrôle de la passation des marchés publics, amélioration des capacités de la gestion des finances publiques et établissement des bases d’investissements publics efficaces et abordables ;

L’établissement des fondements de la gestion des ressources humaines : plan d’action pour la réforme de l’administration publique, identification biométrique des fonctionnaires, renforcement des capacités de contrôle des données sur les Ressources Humaines et la gestion des traitements.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les missions suivantes :

Le / La comptable de l’UCEP est chargée (e) d’assister le Responsable Administratif et Financier dans ses missions de gestion administrative, logistique, financière et comptable du projet. Il / elle travaille sous l’autorité de ce dernier. Il / Elle accomplit toutes tâches que lui confie le Responsable Administratif et Financier.

De façon globale, le Comptable exécutera les tâches ci-après et les détails sont dans le TDRs :

· La gestion comptable ; La gestion du patrimoine ; La gestion administrative ; La gestion financière ; La gestion budgétaire ; Participation aux activités du Projet.

Profil et qualifications du Consultant

· Être titulaire d'un diplôme d'études supérieures (Bac + 4 ans minimum) dans le domaine de la Gestion comptabilité, audit et contrôle, finances ;

· Avoir une expérience générale cumulée de cinq (5) ans minimums dans un poste similaire en tant que comptable, de gestionnaire financier et de la comptabilité analytique dans des projets et programmes de développement financés par les institutions internationales, et des partenaires au développement ;

· Avoir une expérience spécifique minimale de 3 ans dans un projet sous le financement de la Banque Mondiale ou une institution similaire ;

· Avoir une bonne maîtrise des procédures en matière de gestion comptable justifier par trois années d’expériences de travail en qualité de comptable dans un projet de la Banque Mondiale ;

· Avoir une bonne maitrise du logiciel TOM pro justifier serait un atout ;

· Avoir une bonne maîtrise de la langue française justifier par la qualité de votre lettre de motivation ; La maitrise de l’anglais serait un atout ;

Maitrise de l’outil informatique notamment les logiciels courants (Word, Excel, PowerPoint) justifier par des attestions ou certificats.

La procédure de sélection se fera par Appel à concurrence et comportera deux phases :

· Une phase de présélection des candidats par l’établissement d’une liste restreinte des trois (3) candidats les plus qualifiés pour la mission au regard de l’analyse des CV reçus et les autres informations fournies sur leurs capacités et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations ;

· Une phase de sélection par une interview des candidats présélectionnés sur la liste restreinte après l’avis de non-objection de la Banque Mondiale. Le candidat retenu sera invité à des négociations pour l’attribution du contrat.

Les consultants seront évalués sur la base des critères ci-après :

· Qualifications du consultant (diplômes, formations) : 20 points ;

· Expérience générale et spécifique : 70 points ; (dont 20 pour générale et 50 pour spécifique)

· Connaissance linguistiques et informatiques : 10 points

L’UCEP invite les Consultants intéressés à produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (Lettre de motivation, Curriculum Vitae détaillé, Une copie du ou des diplômes, Une copie des contrats ou des attestations pour les prestations antérieures).

Un contrat d’une durée initiale d’un an assorti d’une période d’essai de (6) mois sera signé. La reconduction du contrat par anuitée est assujettie à l’évaluation satisfaite de la performance. Le Consultant exercera ses activités principalement à Conakry.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux Méthodes et Procédures de passation pour (les services de consultants) Edition janvier 2011 révisées en juillet 2014 de la Banque Mondiale (« les Règles de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives de passation des marchés.

L’adresse de dépôt et retrait des dossiers de candidature est la suivante :

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par mail : passation@ucepmpde.org, au plus tard le 04 Décembre 2020 à 13 heures 00mn TU, ou dépôt physique à l’adresse mentionnée ci-dessous, sous pli fermé avec la mention « Candidature au poste de Comptable EGTACB à l’UCEP. : A n’ouvrir uniquement qu’en présence du Comité de dépouillement des dossiers de candidature ».

Les consultant(es) intéressées peuvent obtenir les termes de référence et des informations supplémentaires notamment les TDR auprès de l’UCEP à l’Immeuble « MAB » base au 1er étage - Quartier Minière Commune de Dixinn-Conakry aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h00 à 16H00 ou par email à l’adresse : passation@ucepmpde.org

Coordonnateur de L’UCEP

Abdoulaye Wansan BAH