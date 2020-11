Xi Jinping félicite Alpha Condé : "Mes meilleurs vœux de plein succès…"

CONAKRY-Le dirigeant de la République populaire de Chine, a adressé ce lundi 9 novembre 2020, un message de "félicitations", à Alpha Condé pour son élection au terme de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Souhaitant ses "vœux de plein succès" au dirigeant guinéen, dans l'accomplissement de sa "noble mission", Xi Jinping rappelle que "la Chine et la Guinée ont fait preuve de soutiens réciproques sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre et ont bénéficié d'une coopération fructueuse dans tous les domaines".

Alpha Condé a été déclaré, samedi par la Cour Constitutionnelle, vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Il prêtera serment le 21 décembre 2020, devant cette institution.

Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, rejette les résultats qu'il juge "fabriqués". Avec ses alliés, le leader de l'UFDG promet de continuer la lutte pour la "reconnaissance" de sa "victoire".

Africaguinee.com