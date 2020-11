Ville morte-l'appel de Cellou est-il suivi à Madina ? Nos constats…

CONAKRY- L'appel de Cellou Dalein Diallo à l'observation d'une "ville-morte" ce lundi 9 novembre 2020 est moins suivi, au grand marché de Madina, principal poumon économique du pays.

Si les activités commerciales sont restées paralysées dans ce grand centre de négoce depuis le lendemain de l'élection présidentielle, elles ont timidement repris, ce lundi, a constaté sur place, Africaguinee.com, à travers un de ses reporters.

Contrairement aux jours précédents, le marché Madina, le plus grand pôle économique du pays, retrouve peu à peu son rythme normal. Sur la route Niger qui mène au grand marché, plusieurs boutiques sont ouvertes. C'est le constat que nous avons à 10h.

Au centre Boussoura, en passant par Madina Dispensaire jusqu'à la corniche, certains commerçants ont décidé de rouvrir leurs lieux de commerce. Amadou Sow, transporteur de marchandises au grand marché Madina, estime que ce n'est pas facile de continuer à rester à la maison alors qu'il n'y a plus d'espoir.

“Nous travaillons avec les commerçants. C'est quand ils ouvrent qu'on parvient à travailler et à gagner les dépenses et payer le prix du loyer. Je pense que ce n'est plus la peine de continuer à observer ces journées villes mortes alors qu'on a plus espoir”, indique ce maitre chauffeur.

Certains commerçants dont les magasins sont ouverts n'ont pas voulu répondre à nos sollicitations d'interview. Toujours est-il qu'ils ignorent l'appel à la journée ville morte.

L'appel de l'ancien Premier ministre et opposant Cellou Dalein Diallo, concerne la capitale Conakry et les villes environnantes (Dubreka, Coyah).

L'objectif est de protester contre le "hold-up" électoral et d'exiger la "vérité des urnes", alors que la Cour Constitutionnelle, a validé ce samedi 07 novembre, la victoire d'Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre, avec 59, 50% selon les résultats officiels.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com