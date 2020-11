Ville morte appelée par Cellou Dalein: Nos constats en fin de matinée à Conakry…

CONAKRY- L'ancien Premier ministre et opposant Cellou Dalein Diallo, appelle les citoyens de Conakry et des villes environnantes (Dubreka, Coyah), à une journée ville-morte ce lundi 9 novembre 2020.

L'objectif est de protester contre le "hold-up" électoral et d'exiger la vérité des urnes, alors que la Cour Constitutionnelle, a validé le samedi 07 novembre, la victoire d'Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre.

Comment l'appel du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée est-il suivi ? Nos premiers constats en fin de matinée dans certains quartiers de la capitale.

Sur l'axe le Prince, précisément sur le tronçon Cosa-Bambéto, la circulation est fluide, mais les commerces, paralysés depuis le lendemain de l'élection présidentielle, restent toujours fermés. Aucun incident n'est signalé.

A Wanindara toujours dans la commune de Ratoma, selon notre constat, la journée ville morte est observée. La majorité des boutiques et magasins sont fermés et une fluidité de la circulation.

A Baiboyah, Cimenterie, des quartiers de la commune urbaine de Dubreka, c'est quasiment le même constat qui se dégage. Selon des habitants de ces zones, de nombreux boutiques et magasins sont fermés mais on voit quelques véhicules circuler alors que les citoyens vaquent à leurs affaires. "Tous les commerces sont fermés. Mais j'ai pu sortir pour aller travailler ", a déclaré Saliou.

Sur l'autoroute Fidèle Castro, la circulation est un peu plus dense, a constaté ce matin, un reporter d'Africaguinee.com. Au niveau des grands carrefours, on remarque même de petits bouchons. C'est le cas par exemple au rond-point de Matoto. Par contre les activités commerciales sont toujours paralysées. Les boutiques et magasins restent toujours fermés, alors que les vendeuses de condiments vaquent librement à leurs occupations.

Sur la corniche nord Lambanyi, Nongo-Kipé, le constat est tout autre. Là, il y a des embouteillages sur ce tronçon, a-t-on constaté, à travers un de nos reporters. En ce qui concerne les activités commerciales, le constat est plutôt mitigé. Certaines boutiques sont ouvertes. Aucun incident n'est enregistré.

A suivre…

Africaguinee.com