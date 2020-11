Lamah Sidibé frôle le pire: Son domicile attaqué par des hommes armés…

CONAKRY-Le célèbre artiste guinéen, Lamah Sidibé a frôlé le pire dans la nuit du samedi à dimanche 8 novembre 2020. La chance qu'il a eu (peut-être) c'est parce qu'il était absent de la maison.

Son domicile sis à Lambanyi dans la commune de Ratama a été la cible d'une attaque nocturne. Selon nos informations, ce sont des hommes lourdement armés, venus à bord d'une dizaine de Pickups qui ont opéré cette attaque. A l'intérieur de la maison, tout a été presque saccagé, les meubles et d'autres objets renversés dessus-dessous. La BAC (Brigade anti-criminalité) 4 et 6 qui sont pointés du doigt.

Un proche de Lamah Sidibé que nous avons interrogé, a confié que les "assaillants" disaient être venus à la cherche d'une puce Cellcom à travers laquelle M. Sidibé communiquait ces derniers temps. Ils auraient emporté une somme de 30 millions GNF.

"On m'a réveillé dans les bandes de 00h pour me dire qu'on a attaqué son domicile. Quand ils sont venus, ils sont d'abord offensé les portes, ils ont saccagé l'intérieur et ont emporté une somme de 30 millions GNF avec eux. D'après sa fille qui était sur place, c'est environ 10 pickups qui sont venus avec des hommes lourdement armés. Ils disaient qu'ils étaient venus pour chercher une puce Cellcom à travers laquelle il (Lamah Sidibé) communiquait pendant un bon moment", a confié ce proche de l'artiste.

Lamah Sidibé est hors de Conakry depuis hier, a-t-on appris. "Heureusement que Lamah n'était sur place, parce que sinon, on ne sait pas ce qui allait se passer", indique notre source qui précise que l'artiste ne faisait l'objet d'aucune procédure judicaire ou de menaces quelconque. Une plainte contre X pourrait être déposée dans les prochains jours.

