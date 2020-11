Guinée :le FNDC alerte sur de "faux complots" qui viseraient ses leaders…

CONAKRY-Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) vient de faire une alerte sur des "complots" en préparation qui viseraient ses leaders. Le but serait, selon les accusations du Front anti troisième mandat, d'éliminer les responsables de la coalition.

"Dans son obsession d'un pouvoir à vie, Alpha Condé veut éliminer ses adversaires les plus redoutables. Il ordonne à ses renseignements généraux et le ministère de la sécurité de planifier un complot contre des leaders de la société civile et des responsables politiques. Ils veulent procéder à d'importants dépôts d'armes et de munitions à leur domicile tard la nuit en compagnie de la RTG pour justifier la théorie de complot qu'ils brandissent désespérément depuis quelques mois. Le FNDC prend à témoin l'opinion publique de la terreur qu'Alpha Condé et son clan mafieux continuent de semer en Guinée", a alerté le FNDC ce dimanche 8 novembre 2020 dans une note dont copie est parvenue à notre rédaction.

Elu pour un troisième mandat de six ans, le président Alpha Condé a promis de mettre fin à la "chienlit", en restaurant l'autorité de l'Etat. " J’ai été très clair, personne n’est au-dessus de la loi (…)", a-t-il martelé samedi soir, sifflant la fin de "l'impunité, du copinage, des détournements", entre autres.

