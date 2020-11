Guinée: Cellou Dalein appelle à une "ville-morte" ce lundi...

CONAKRY- L'opposant Cellou Dalein Diallo qui rejette les résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre, n'entend pas reculer.

Ce dimanche 8 novembre 2020, il a lancé un appel à l'observation d'une "ville morte", le lundi 09 novembre, dans le grand Conakry.

L'objectif de cette manifestation est de protester contre le "hold-up électoral et pour exiger le respect de la vérité des urnes".

"L'union des forces démocratiques de Guinée et l'alliance nationale pour l'alternance et la démocratie vous invitent à observer une ville morte ce lundi 09 novembre 2020 pour protester contre le hold-up électoral et pour exiger le respect de la vérité des urnes", a lancé ce soir Cellou Dalein Diallo.

