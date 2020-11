Joe Biden élu 46è Président des Etats-Unis…

WASHINGTON-Fin d'un suspense dont l'issue était certaine, du côté des Etats-Unis. Joe Biden candidat démocrate, à l'élection présidentielle américaine est officiellement élu. Il a franchi la barre des 270 grands électeurs. Il bat Donald Trump, le candidat sortant qui conteste les résultats dans certains Etats clefs, dénonçant des fraudes.

C'est l'Etat de Pennsylvanie qui a fait basculer l'élection avec ses 20 grands électeurs, remportés par Joseph Robinette Biden Jr. Crédités de 284 grands électeurs alors que le décompte est toujours en cours dans d'autres Etats, il devient le 46e président des États-Unis, plongés dans une crise sanitaire sans précédent et d'une montée des clivages raciaux.

Il promet de restaurer la normalité politique dans un esprit d'unité nationale pour faire face aux crises sanitaires et économiques qui font rage.

Le candidat malheureux Donald Trump a réagi, annonçant qu'il va déclencher une série de bataille judiciaire, alors qu'il manque de plus en plus d'alliés et son attitude depuis mardi 03 novembre agace même dans son camp. Les républicains.

Joe Biden prêtera serment en janvier prochain.

