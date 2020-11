Soul Bang's au cœur d'une grosse polémique: Comment en est-on arrivé là?

CONAKRY- L'artiste Souleymane Bangoura alias Soul Bang's est au cœur d'une grande polémique depuis trois jours. La controverse est allée à un niveau tel que le président Alpha Condé, en personne s'est invité dans le débat, apportant son soutien à la star du RNB guinéen.

Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre l'origine de cette polémique, il faut remonter le 22 octobre dernier, soit 4 jours après l'élection présidentielle du 18 octobre. La Guinée venait de vivre une journée sanglante marquée par la mort de plusieurs personnes, victimes de la répression policière. Parlant de ces violences, l'artiste Souleymane Bangoura s'est exprimé sur son compte twitter s'accentuant sur les conséquences de la déchirure sociale guinéenne.

“Vous nous comparez aux artistes nigérians qui ne mènent pas leur combat pour un PARTI, ils le font pour le peuple, avec le peuple (…) alors que nous on est divisé. Quand on vous parle d'unions vous dites seulement (pas de paix sans justice) sans savoir ce que cela veut dire” a-t-il twitté à 16:38.

Mais face au tollé, l'artiste a fait son mea culpa, reconnaissant son erreur. Il a présenté des excuses à l'endroit de ses nombreux fans guinéens.

« J'ai heurté la sensibilité de plusieurs personnes, je vous prie de m'en excuser ! Presqu'à chaque manifestation je dénonce les bavures policières. Je l'ai vécu et je ne souhaite à personne de le vivre. Que Dieu pardonne encore une fois les victimes et que justice soit faite surtout» a lancé le prix découverte RFI.

Mais cette excuse n'a apparemment pas suffi. Certains ont toujours gardé une dent contre l'artiste. Il a fallu la nomination du Prix "Découvertes RFI 2016" qui est en compétition à l'international pour le comprendre. Soul Bang's s'est retrouvé face à une campagne de boycott sur les réseaux sociaux. Il faut préciser qu'il s'agit d'une compétition de vote en ligne où Souls Bangs est le seul artiste musicien guinéen nominé dans la catégorie meilleur artiste francophone ⤵(lien ci-dessous). [https://africanentertainmentawards.org/vote-for-your-best-nominees-aeausa-2020/best-francophone-artist-2020/]

Et dans la catégorie meilleure artiste mal de l’Afrique de l’Ouest aussi, il est aussi dans la course avec d'autres talents africains. Voir lien ci-dessous. [https://africanentertainmentawards.org/vote-for-your-best-nominees-aeausa-2020/best-male-artist-central-west-africa-2020/).

La campagne de boycott qui a été partagée par plusieurs internautes a fini par interpeller certaines autorités au plus haut niveau. Le chef de l'État a fait un post sur sa page officielle facebook, ce jeudi, pour apporter son soutien à l'artiste Souleymane Bangoura.

« Il faut soutenir ceux qui, par leur talent, honorent et défendent les couleurs nationales à l'international. Ils se battent pour le rayonnement de la jeunesse et de la culture guinéenne. Bravo Soul Bang's. #Fierté224» a écrit Alpha Condé pour apporter sa solidarité à l'artiste.

Le conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo, Souleymane Thianguel Bah s'est aussi exprimé décrivant Soul Bangs comme un jeune respectueux et humaniste. Le prix théâtre RFI 2020 appelé à voter pour Soul Bang's. "Votons pour Soul. On le fera pour lui parce qu'il a présenté ses excuses. On le fera pour la Guinée parce que c'est elle qu'il représentera", a lancé le conseiller en communication du leader de l'UFDG.

Cette polémique a pris une ampleur telle que plusieurs autres personnalités du pays notamment des ministres, des artistes chanteurs et activistes ont apporté leur solidarité au boss de la musique RNB de Guinée. Le vote qui se fait ligne se poursuit encore.

